أول ظهور ‏للفنان عبدالكريم عبدالقادر بعد إجراء عملية القلب في لندن (فيديو)

ظهر الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، ليطمئن جمهوره على حالته الصحية بعدما أجرى عملية جراحية في القلب، صباح السبت في لندن وتكللت بالنجاح.

ويعد ظهور الفنان في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأول له بعد إجراء العملية الجراحية يقول فيه ”أحب أطمنكم خلصت العملية وأموري طيبة وكل شيء تمام“.

ووجه عبدالقادر شكره للجماهير التي سألت عليه واهتمت بأمره، وقدم شكره للسفارة الكويتية في لندن والمرافقين له وقال إنهم لم يقصروا.

كما استعرض الفنان القدير هدية قال إنها من الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت.

يذكر أن الفنان عبدالكريم عبدالقادر تعرض لوعكة صحية اضطرته إلى السفر ومواصلة العلاج في لندن.

وكان خالد نجل الفنان قد صرح أن والده خضع إلى فحوص طبية، واتضح أن لديه اثنين من شرايين القلب مسدوة، وتم إجراء العديد من التحاليل والفحوصات، ولاحقا تم إجراء العملية بنجاح.

يذكر أن للفنان عبدالكريم عبدالقادر، العديد من الأعمال اللامعة، وهو صاحب الأغنية الشهيرة ”الصوت الجريح“ وقد طرح مؤخرا ميني ألبوم بعنوان ”بالحيل أحبك“ وتضمن 6 أغنيات، إضافة إلى سلسلة عريضة من الفيديو كليبات.