آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لمواطنها الفنان عبدالكريم عبدالقادر؛ بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.
وقالت السعيد عبر حسابها على ”تويتر“، ”أبشركم الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر بأحسن حال.. أجرى قسطرة في القلب في لندن والحمد لله أهو الآن في أحسن حال وكل الشكر لصاحب السمو حفظه الله ولمعالي وزير الصحة النشيط“.
أبشركم الفنان الكبير #عبدالكريم_عبدالقادر بأحسن حال .. أجرى قسطره في القلب في #لندن والحمدلله أهو الآن في أحسن حال وكل الشكر لصاحب السمو حفظه الله ولمعالي وزير الصحه النشيط
— فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) January 11, 2020
وكان الفنان الكويتي خضع للعديد من الفحوصات الطبية؛ إثر تعرضه لأزمة صحية ناتجة عن انسداد في شرايين القلب.
والفنان عبدالكريم عبدالقادر صاحب الأغنية الشهيرة ”الصوت الجريح“، وطرح مؤخرا ميني ألبوم بعنوان ”بالحيل أحبك“.