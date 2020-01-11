 آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر – إرم نيوز‬‎

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر

المصدر: رباب الشاذلي – إرم نيوز

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لمواطنها الفنان عبدالكريم عبدالقادر؛ بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وقالت السعيد عبر حسابها على ”تويتر“، ”‏أبشركم الفنان الكبير ‎عبدالكريم عبدالقادر بأحسن حال.. أجرى قسطرة في القلب في ‎لندن والحمد لله أهو الآن في أحسن حال وكل الشكر لصاحب السمو حفظه الله ولمعالي وزير الصحة النشيط“.

وكان الفنان الكويتي خضع للعديد من الفحوصات الطبية؛ إثر تعرضه لأزمة صحية ناتجة عن انسداد في شرايين القلب.

والفنان عبدالكريم عبدالقادر صاحب الأغنية الشهيرة ”الصوت الجريح“، وطرح مؤخرا ميني ألبوم بعنوان ”بالحيل أحبك“.

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