آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر

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كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن آخر تطورات الحالة الصحية لمواطنها الفنان عبدالكريم عبدالقادر؛ بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا. وقالت السعيد عبر حسابها على ”تويتر“، ”‏أبشركم الفنان الكبير ‎عبدالكريم عبدالقادر بأحسن حال.. أجرى قسطرة في القلب في ‎لندن والحمد لله أهو الآن في أحسن حال وكل الشكر لصاحب السمو حفظه الله ولمعالي وزير الصحة النشيط“.…