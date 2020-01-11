محمد رمضان وسعد لمجرد يقيمان حفلا صاخبا في دبي (فيديو)

أحيا النجمان المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، حفلًا غنائيًا جمعهما للمرة الأولى في مركز دبي التجاري العالمي وسط حضور جماهيري ضخم.

وصعد للحفل أولًا سعد لمجرد لتقديم فقرته الغنائية ومع انتهائها رافق محمد رمضان في أغنية ”انساي“ ثم غادر مسرح الحفل، الذي شهد العديد من الأحداث ترصدها ”إرم نيوز“ في لقطات من خلال السطور التالية.

انتظر الجمهور هذه الأغنية كثيرًا حتى كانت دبي المحطة الأولى التي تشهد أداء هذه الأغنية لايف للمرة الأولى بين سعد لمجرد ومحمد رمضان وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله وجود سعد لمجرد في الكواليس ليصعد للمسرح من بين الراقصين والراقصات ويحتضن محمد رمضان ويبدأ في أداء الديو الغنائي معه.

صعد الفنان محمد رمضان، على مسرح الحفل بسيارة فارهة من نوع فيراري حيث نشرت شركة ”روتانا“ مقطع من فيديو أغنية ”نمبر وان“ التي أشعل بها محمد رمضان حماس الجمهور وظلوا يتفاعلون معه.

والسيارة الفارهة التي ظهر بها محمد رمضان يصل سعرها إلى 335 ألف دولار أمريكي أي قرابة 5.5 مليون جنيه مصري، ولم تكن هذه هي السيارة الوحيدة حيث دخل محمد رمضان المسرح بسيارة أخرى أثناء أدائه أغنية ”مافيا“.

أنا في الساحة واقف لوحدي ????

وإنت وصحابك ليا باصين ????

أنا جمهوري واقف في ظهري ????

نمبروان وإنتوا عارفين????@Mohamed_Ramadan@dubai_calendar #محمد_رمضان pic.twitter.com/JDcQCoDlu6 — ????Rotana Music (@RotanaMusic) January 10, 2020

وغنى الفنان محمد رمضان أغنية ”رايحين نسهر“ للمرة الأولى منذ إطلاقها قبل أيام ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور.

وأشعل النجم المغربي الحفل على وقع العديد من أغانيه المتميزة التي لم تخلو من أداء الرقصات المبهرة التي عرفها الجمهور عن ”لمجرد“ في إشارة إلى عودته القوية للحفلات بعد انقطاع دام أكثر من 3 سنوات.

وأدى سعر لمجرد أغاني: ”سلام، انت معلم، انتي باغية واحد، مالو حبيبي مالو“، وغيرها.

وأدى الفنان سعد لمجرد أغنية ”مهم جدًا“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي وحرص ”لمجرد“ في هذه الأغنية على تغيير ملابسه فيما تخلى عن الرقص وعنصر البهجة على المسرح ليقدم عنصرًا طربيًا للجمهور لأول مرة.

مهم جداً وجودك في تفاصيلي ❤

النجم سعد المجرد يغني للنجم حسين الجسمي ????????

في حفل الليلة المقام في مركز دبي التجاري العالمي@7sainaljassmi @saadlamjarred1 @Dubai_Calendar #سعد_لمجرد #SaadLamjarred pic.twitter.com/X1Af05ZvBl — ????Rotana Music (@RotanaMusic) January 10, 2020

واتشح الفنان سعد لمجرد في نهاية فقرته الغنائية بعلم الإمارات حيث أدى للجمهور أغنية ”السلام عليكم“ وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور ولم يصطحب معه في هذه الأغنية راقصين وراقصات.

وظهر محمد رمضان في إحدى أغانيه وسط مجموعة من الأشخاص الذين حملوه على ”هودج“ وهي من التقاليع المغربية التي تحدث في الأفراح هناك.