 مصرع والد الفنان إيهاب توفيق بحريق فيلته (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

مصرع والد الفنان إيهاب توفيق بحريق فيلته (فيديو وصور)

مصرع والد الفنان إيهاب توفيق بحريق فيلته (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

لقي والد الفنان المصري إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر حريق نشب في فيلته في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادثة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني للموقع وسيطرت على الحريق.

ووفق موقع ”مصراوي“، قال الفنان المصري إن ”الحريق نشب في ساعات الصباح الباكر، أثناء تواجده في الطابق الثاني من الفيلا“، مضيفا أنه ”شاهد الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول حيث يقيم والده، فهرول إليه محاولا إنقاذه لكن كثافة الدخان حالت دون ذلك“.

وأكد أن والده توفي مختنقا بعدما فشلوا في إنقاذه من الحريق، مرجعا سبب الحريق إلى ماس كهربائي في مدفأة غرفة والده.

 

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