من هو الشاعر السعودي سفر الدغيلبي الذي اتُهم بالإساءة لـ“سبت العلايا“؟

النيابة العامة في السعودية تلاحق شاعرًا سعوديًا يدعى سفر الدغيلبي، وصف في إحدى قصائده أمام جمهور حاشد، مدينة سبت العلاية التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير، بالخيانة، ما أثار موجة غضب عارمة ضده ومطالب بالقبض عليه.