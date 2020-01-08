من هو الشاعر السعودي سفر الدغيلبي الذي اتُهم بالإساءة لـ“سبت العلايا“؟

أثار الشاعر السعودي سفر الدغيلبي جدلا واسعا بين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامه بالإساءة لأهالي بلقرن وسبت العلايا خلال إلقائه قصيدة أمام جمهور غفير، أدى إلى تدخل أمير منطقة عسير في القضية وصدور أمر بضبطه وإيقافه من قبل الجهات الأمنية.

فمن هو الشاعر الدغيلبي صاحب القصيدة المسيئة؟

يعد الشاعر سفر بن سعد الدغيلبي العتيبي، والمكنى أبو سعد، واحدا من أشهر شعراء المحاورة الشعبية في المملكة العربية السعودية، حيث اعتاد المشاركة في العديد من المناسبات الوطنية داخل المملكة وفي دول الخليج.

ولعب الدغيلبي دورا في تطوير شعر المحاورة، حيث نجح في إضافة تقنيات جديدة للموروث الشعري الشعبي، بزيادة قوافي البيت الواحد من قافيتين إلى أربع قوافي، كما أدخل الإيقاع التقني من خلال استخدام الدفوف، وهي تجربة لاقت نجاحا في المملكة.

سفر الدغيلبي بدون منافس

السبب ابتكار و تجديد للشعر — عبد المجيد وبس????‍♂️ (@joodah99) December 31, 2019

ولقب الشاعر سفر بألقاب عديدة من قبل جمهوره السعودي منها ”أسطورة المحاورة“ و“شاعر هذا الزمان“، و“سيد القمة“، قبل أن يواجه اتهامات من قبل سعوديين بـ“الخيانة“ و“الإساءة“ على خلفية قصيدته الأخيرة خلال محاورة شعرية.

سفر الدغيلبي هو سيد القمة في هذا الزمان نطم ومحاورة رغم امبراطورية حبيب وابداع بن مشيط وتطور تركي من اراد لحفلته النجاح فليدعوا سفر اولا ثم يدعوا من اراد من بعده

وجهة نظر — محسن القوس (@Mb_algoos) June 10, 2019

ويمتلك الشاعر السعودي قاعدة جماهيرية واسعة، حيث يتابعه على حسابه في ”تويتر“ ما يزيد عن 31,000 شخص، كما يتابعه في قناته على ”يوتيوب“ أكثر من عشرين ألف متابع.

سفر الدغيلبي شاعر هذا الزمان ، لانقاش في ذلك .. — شكسبير (@shksbeer_q8) January 2, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي يثير بها الشاعر الدغيلبي الجدل ويواجه السجن، فسبق أن أساء لهيئة الترفيه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ما أدى إلى استدعائه للتحقيق، لكنه عاد وشارك لاحقا في موسم الرياض.