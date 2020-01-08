الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تفاجئ الجمهور بكرسي زوجها المتحرك (فيديو)

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، رفقة زوجها خليل التميمي الذي كان يجلس على كرسي متحرك في أحد المولات الشهيرة. وظهرت الفنانة وهي تدفع بزوجها وإلى جانبهما ابنتهما الصغرى، الأمر الذي أثار ضجة بين المتابعين، ولفت الأنظار إليهما.

ونشرت الفضالة مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وتداولته حسابات المشاهير عبر ”إنستغرام”، حيث ظهرت وهي تمدح نفسها بأنها زوجة جيدة.

وقالت الفنانة ”شوفتوا الزوجة الصالحة اللي تدز راجلها صح يا أبو عيالي“، وهو ما رد عليه الأخير بالثناء قائلا: ”أيوه صح“، واستطردت قائلة ”بدلنا الشيفت وطلبنا عربية عشان نوصل باكر نروح نشوف فيلم في السينما الحين تبديل شيفتات على ما نوصل“.

واتهم العديد من المتابعين الفضالة بالاستعراض كونها صورت زوجها وهو على كرسيه المتحرك كأنها تقوم بشيء لا يفعله أحد، إضافة إلى أن طريقة التصوير بدأت على زوجها وتواصلت تجاه ما ترتديه من ملابس وكأنها تستعرض الماركات التي ترتديها بحسب المتابعين.

يذكر أن زوج إلهام الفضالة تعرض لحادث سير أواخر ديسمبر الماضي وأصيب بجروح في وجهه إضافة إلى تسبب الحادث في مشاكل له بالعمود الفقري وهو ما جعله يستخدم كرسيا متحركا لحين تماثله للشفاء.