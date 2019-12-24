إيران تعتقل مسؤولا بتهمة إهانة خامنيي عبر انستغرام‎

أفادت صحيفة ”صراط نيوز “ الالكترونية، مساء الثلاثاء، عن اعتقال عضو مجلس مدينة بروجرد غرب إيران ”محمد برهام“، بتهمة ”إهانة“ المرشد آية الله علي خامنئي، عبر موقع ”انستغرام“.

وكتب محمد برهام في حسابه بعد نشره لصورة خامنئي ”القائد 80 عاما يدير البلاد“، في إشارة الى عدم قدرة خامنئي على إدارة إيران في ظل تقدمه في السن، الأمر الذي عده المتشددون بالإهانة والسخرية من المرشد خامنئي.

وسارع برهام وهو من التيار الإصلاحي في إيران إلى حذف هذه التدوينة، لكن هذا الحذف لم يمنع السلطات الأمنية من اعتقاله مساء الثلاثاء.

وذكر موقع صحيفة ”صراط نيوز“ الإلكترونية، إن قوات حزب الله الإيرانية المتشددة في مدينة بروجرد تخطط لإقامة مظاهرات في المدينة ضد محمد برهام.

ويعتبر ”التطاول أو إهانة المرشد“ الإيراني الذي يتمتع بسلطة واسعة بموجب الدستور الإيراني، جريمة يحاسب عليها القضاء في البلاد.