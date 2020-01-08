هيفاء ماجيك تثير جدلًا وسخرية برقص هيستيري في موقف السيارات (فيديو)

على أنغام أغنية ”هوارة“ للنجم عاصي الحلاني، رقصت المتحولة جنسيًا الفنانة المثيرة للجدل هيفاء ماجيك، بأحد مواقف السيارات بلبنان.
وظهرت هيفاء وهي ترقص بطريقة هيستيرية أثارت سخرية رواد التواصل الاجتماعي الذين اعتادوا الاستهزاء بشبيهة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.
وانتشر مقطع الفيديو على الصفحات المهتمة بالمشاهير بموقع ”إنستغرام“، واقتطف منه مقطع من الأغنية ”روس العيلة بتوطيها.. البنت الجهلانة بتصير دور على الشب دوارا“.
واعتادت ماجيك إثارة الجدل من حين لآخر، فتارة تظهر عارية الجسد، وأخرى تتلفظ بألفاظ مسيئة خلال هجومها على شخصية شهيرة، خاصة مشكلاتها مع الفنانة هيفاء وهبي، وغيرها من المشاهير.
وكانت أزمة قد نشبت بين الفنانة هيفاء وهبي وشبيهتها المتحولة جنسيًا ”هيفاء ماجيك، وذلك بعد قرار الأولى رفع دعوى قضائية ضد الثانية، تتهمها فيها باستغلال اسمها.
جدير بالذكر أن هيفاء ماجيك، كانت قد أثارت جدلا كبيرا بين المتابعين بسبب نشرها مقطع فيديو لها بفستان الزفاف، وذلك على حسابها الخاص على ”إنستغرام“، أشارت خلاله إلى أنها أقامت حفلًا لأقاربها فقط، وستقوم بحفل زفاف ضخم لاحقا.
وعلّقت ماجيك على الفيديو، قائلة: ”إمبارح كان أجمل يوم عندي وعفكرة هيدا منو عرسي كنا عم نحتفل مع الأهل كرمال كم حدا يسد نيعو من العقارب اللي منعرفهن عرسي أكيد حيكون أكبر وأضخم“.
وأثارت ماجيك جدلا أكبر قبل ذلك حينما صرحت بأنها مسلمة الديانة، وذلك ردًا على سؤال من أحد متابعيها والذي سألها إن كانت مسيحية أو مسلمة، فأجابت ”مسلمة والحمدلله“.
وأكملت ماجيك تصريحاتها بأنها لن ترتدي الحجاب رغم أنه يليق بها ويظهرها جذابة، إلا أنها تنوي أداء مناسك العمرة في شهر رمضان.
وتحدثت في وقت سابق بجدية عن أمر العمرة، قائلة: ”أحيانا تطلبون أشياء باستهزاء لكن راح أعملها، إن شاء يا ربي روح عمرة لأنه لا يوجد شيء لا أفعله“.
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#هيفاء_ماجيك @emritaall224 قصتى يابنات مع التكميم???????? كنت ببحث عن دكتور لعملية التكميم لأنه طبيعتي أخاف من العمليات???? لكن مافي حل وبدء زوجى يقول كلام ماله داعى???? قررت أبدا وبأسرع وقت أحل مشكلتى ودخلت الانستقرام وشفت أعلان عن منتج تنحيف لكن ماعندى ثقة فيهم ???? لقيت دكتور تكميم له خبرة ويقولون أنه ممتاز رحت الدكتور وقال نشوف ونحدد موعد العملية بهاذا الوقت الرعب من دخول العمليات سيطر عليي???? تذكرت المنتج وقلت ببحث عنه لعله يكون خير وأستفيد دخلت الصفحة أستكشف أكاونتها ولقيت تجارب كثير وقلت في نفسي ممكن يكونو غير حقيقين وقررت أبحث أكثر عن تركيبت المنتج لأنى مرضيت سكر???????? بدئت وصليت ركعتين وتوكلت على لله وكلمت لأكاونت وطلبت المنتج وبدئت صاحبت الأكاونت بمتابعتى وكان عندها خبرة ممتازة بصراحة وكل يوم تدعمنى بالمعلومات وبفضل لله فقددت ١٦ كيلو????وغير كذا وقفت علاج السكر لانه المنتج هاذا ساعدنى بتنظيم السكر عندى وزوجى ماصدق النتائج ويقول استمرى بعد أكثر وألف الحمدلله ووعدتت صاحبت لاكاونت من شدة فرحتى انه أتكلم عن تجربتى بكل صدق يلي يبغا يعرف تفاصيل نزولي يتواصل معاها وربي يبارك لها ???? @emritaall224 @emritaall224 #مقاطع_نانيتا #تصويري #تصميمي #مشاهير #مشاهير_العرب#سناب #مقاطع #سنابات#الرياض #اكسبلور #مقلب#مريم_الحسين#وناسه #فيصل_الفيصل#دنيا_بطمه#حلا_ترك #شيله#روان_بن_حسين #فاشينيستا#مودل_روز #احلام_الشامسي#حليمه_بولند#ضحك