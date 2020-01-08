هيفاء ماجيك تثير جدلًا وسخرية برقص هيستيري في موقف السيارات (فيديو)

على أنغام أغنية ”هوارة“ للنجم عاصي الحلاني، رقصت المتحولة جنسيًا الفنانة المثيرة للجدل هيفاء ماجيك، بأحد مواقف السيارات بلبنان.

وظهرت هيفاء وهي ترقص بطريقة هيستيرية أثارت سخرية رواد التواصل الاجتماعي الذين اعتادوا الاستهزاء بشبيهة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

وانتشر مقطع الفيديو على الصفحات المهتمة بالمشاهير بموقع ”إنستغرام“، واقتطف منه مقطع من الأغنية ”روس العيلة بتوطيها.. البنت الجهلانة بتصير دور على الشب دوارا“.

واعتادت ماجيك إثارة الجدل من حين لآخر، فتارة تظهر عارية الجسد، وأخرى تتلفظ بألفاظ مسيئة خلال هجومها على شخصية شهيرة، خاصة مشكلاتها مع الفنانة هيفاء وهبي، وغيرها من المشاهير.

وكانت أزمة قد نشبت بين الفنانة هيفاء وهبي وشبيهتها المتحولة جنسيًا ”هيفاء ماجيك، وذلك بعد قرار الأولى رفع دعوى قضائية ضد الثانية، تتهمها فيها باستغلال اسمها.

جدير بالذكر أن هيفاء ماجيك، كانت قد أثارت جدلا كبيرا بين المتابعين بسبب نشرها مقطع فيديو لها بفستان الزفاف، وذلك على حسابها الخاص على ”إنستغرام“، أشارت خلاله إلى أنها أقامت حفلًا لأقاربها فقط، وستقوم بحفل زفاف ضخم لاحقا.

وعلّقت ماجيك على الفيديو، قائلة: ”إمبارح كان أجمل يوم عندي وعفكرة هيدا منو عرسي كنا عم نحتفل مع الأهل كرمال كم حدا يسد نيعو من العقارب اللي منعرفهن عرسي أكيد حيكون أكبر وأضخم“.

وأثارت ماجيك جدلا أكبر قبل ذلك حينما صرحت بأنها مسلمة الديانة، وذلك ردًا على سؤال من أحد متابعيها والذي سألها إن كانت مسيحية أو مسلمة، فأجابت ”مسلمة والحمدلله“.

وأكملت ماجيك تصريحاتها بأنها لن ترتدي الحجاب رغم أنه يليق بها ويظهرها جذابة، إلا أنها تنوي أداء مناسك العمرة في شهر رمضان.

وتحدثت في وقت سابق بجدية عن أمر العمرة، قائلة: ”أحيانا تطلبون أشياء باستهزاء لكن راح أعملها، إن شاء يا ربي روح عمرة لأنه لا يوجد شيء لا أفعله“.