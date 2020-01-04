إلغاء حفل كارول سماحة في السعودية لسوء الأحوال الجوية

أعلن القائمون على موسم شتاء الرياض عن إلغاء الحفل المصاحب لمهرجان الرياض للعود الذي كان مقررَا اليوم وذلك قبل دقائق من انطلاقه بسبب سوء الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية.

وكتب الحساب الرسمي الموسم شتاء الرياض عبر موقع ”تويتر“ قائلًا: ”نعتذر منكم، وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد بسبب الأحوال الجويَّة المفاجئة“.

نعتذر منكم ????

وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في #الرياض_بوليفارد بسبب الأحوال الجويَّة المفاجئة #شتاء_الرياض pic.twitter.com/AjbG6oLdWC — شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) January 4, 2020

وكشفت شركة ”تذكرتك“ عبر حسابها على ”تويتر“ أيضًا بأنه تم إلغاء الحفل مرفقًا البوستر الخاص به واتضح أنه حفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأول لها في السعودية، والذي كان يحييه برفقتها الفنانين اللبنانيين مروان خوري ويارا.

إيقاف حفل مساء اليوم للظروف الجوية pic.twitter.com/RX85HhdASd — تذكرتك (@tathkiratic) January 4, 2020

وكانت قد كشفت شركة ”بنش ماركت“ المنظمة للحفلات الغنائية والترفيهية في السعودية عن إحياء كارول سماحة أولى حفلاتها بالمملكة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض ضمن مهرجان الرياض للعود في موسم شتاء الرياض السبت 4 يناير بمشاركة مروان خوري ويارا وعلق الحساب وقتها قائلًا: ”ليلة كلها إحساس ومشاعر ضمن مهرجان الرياض للعود“.

وكان الإعلان عن هذا الحفل قدم تم بواسطة الفنانة الإماراتية أحلام التي طلبت من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات الرياض حيث غردت وقتها عبر ”تويتر“ مطلع ديسمبر الماضي قائلًة: ”طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا“.