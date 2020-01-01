 بالفيديو.. الألعاب النارية تضيء سماء الرياض في أول احتفال بالعام الميلادي الجديد‎ – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. الألعاب النارية تضيء سماء الرياض في أول احتفال بالعام الميلادي الجديد‎

بالفيديو.. الألعاب النارية تضيء سماء الرياض في أول احتفال بالعام الميلادي الجديد‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أضاءت الألعاب النارية، سماء الرياض، مع دخول العام الميلادي الجديد 2020 في احتفال غير مسبوق برأس السنة الميلادية في عاصمة أكبر بلدان الخليج العربي وأكثرها محافظةً.

وأُطلقت الألعاب من منطقة البوليفارد في المدينة، وهي مقر الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي تشهدها العاصمة منذ أكتوبر/تشرين الأزل الماضي.

وبثت محطات التلفزة العربية والعالمية مقاطع فيديو للألعاب النارية في سماء المدينة وقد انضمت للعواصم العالمية التي تحتفل بالعام الميلادي الجديد.

وظل دخول العام الميلادي الجديد لعقود طويلة يمر رتيبًا في السعودية على عكس الصخب الذي يرافقه في غالبية دول العالم، وبينها دول الجوار.

وأجرت هيئة الترفيه الحكومية، في وقتٍ سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، تعديلات على منطقة ”البوليفارد“، شملت فيما يبدو تجهيز منصات لإطلاق الألعاب النارية.

وتقع منطقة ”البوليفارد“ (كلمة فرنسية الأصل تشير للشارع العريض) عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال العاصمة الرياض، وباتت وجهة رئيسية لسكان العاصمة وضيوفها من السياح الأجانب.

ويتواجد في المنطقة التي زارها الملايين في غضون شهرين فقط، مسرح يتسع لـ20 ألف شخص، وقلما تغيب عنه الحفلات الفنية بمختلف أنواعها، ونافورة مياه كبيرة تتراقص مياهها على الإضاءة وأنغام الموسيقى، بينما تصطف على جانبي ”البوليفارد“ أكثر من 50 محلًا عالميًا ومحليًا، إضافة إلى أكثر من 10 مطاعم ومقاهٍ أخرى.

ويلغي الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، حظراً آخر كان ساريًا لعقود على غالبية الفعاليات الفنية والترفيهية، وما لبثت الرياض أن تخلت عنه في إطار خططها لتنويع مصادر الاقتصاد، بما في ذلك التحول لوجهة سياحية عالمية، وزيادة الإنفاق المحلي على الترفيه.

وبدأت السعودية باعتماد التقويم الميلادي بشكل أساسي في خططها ومعاملاتها بما في ذلك مواعيد تسليم رواتب الموظفين الحكوميين الشهرية، فيما بقي استخدام التقويم الهجري ساريًا بجانبه، لكن لم يسبق أن نظم البلد الخليجي المحافظ احتفالاً في ليلة رأس السنة الميلادية.

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