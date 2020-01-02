شاهد.. آخر ظهور لنجوى قاسم قبل وفاتها المفاجئة

بثت قناة العربية آخر ظهور للإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، حيث أطلت قبل أسبوع لآخر مرة على قناة الحدث، ضمن برنامجها الإخباري ”الحدث اليوم“، قبل إعلان وفاتها، اليوم الخميس؛ إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وقدمت قاسم حلقة البرنامج في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، لتكون تلك إطلالتها الأخيرة، قبل رحيلها الذي فُجع به الوسط الإعلامي العربي، وجمهور قناة العربية.

آخر ظهور للإعلامية #نجوى_قاسم على قناة العربية قبل رحيلها المفاجئ#إرم_نيوز pic.twitter.com/NYX7FHBRXe — إرم نيوز (@EremNews) January 2, 2020

وفي وقت سابق، كشفت شرطة دبي اللحظات الأخيرة من حياة نجوى قاسم، التي أنهت احتفالها مع أسرتها برأس السنة الميلادية، وخلدت إلى النوم دون أي شكوى، لكن عائلتها انتبهت إلى أنها لم تستيقظ، لتتصل بالإسعاف، فيتبين من خلال الفحص أنها فارقت الحياة نتيجة أزمة قلبية.