من هي مذيعة العربية الراحلة نجوى قاسم؟

توفيت، اليوم الخميس، مذيعة قناة العربية وأحد أبرز وجوهها الإعلامية، اللبنانية نجوى قاسم، عن عمر ناهز 52 عامًا.

وعلى موقعها الإلكتروني، نعت قناة العربية الإعلامية الراحلة بالقول: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة ”العربية“ و“العربية الحدث“، الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي“.

وتابعت: ”إذ تنعي شبكة ”العربية“ و“العربية الحدث“ الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحفي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان“.

ولدت نجوى قاسم في السابع من يوليو عام 1967 في بلدة جون اللبنانية، لكنها قضت قسمًا كبيرًا من عمرها خارج وطنها بسبب طبيعة عملها الصحفي كمراسلة ومقدمة برامج تتنقل بين العواصم.

تحمل الراحلة شهادة البكلوريوس في الهندسة المعمارية، لكن حياتها المهنية تمحورت حول الصحافة والإعلام.

عرفها الجمهور العربي للتلفزيون، كمراسلة ومذيعة أخبار في الحروب والاضطرابات التي شهدها العالم والمنطقة في السنوات الماضية، بدءاً من أفغانستان ومروراً بالدول العربية المضطربة، وآخرها لبنان الذي يشهد احتجاجات واسعة ضد الطبقة السياسية.

نجت قاسم في العام 2004 من انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مكتب قناة ”العربية“ في بغداد خلف قتلى وجرحى.

في السنوات الماضية التي سبقت وفاتها، أصبحت قاسم المذيعة الرئيسية في قناة ”العربية“ السعودية الخاصة منذ انتقلت للعمل إليها في العام 2004.

بدأت عملها التلفزيوني في قناة ”المستقبل“ اللبنانية، وهناك عملت لأكثر من 11 عامًا قبل الانتقال لمحطة ”العربية“.

مواقف مؤثرة

عرفت الإعلامية الراحلة بمواقفها العفوية على شاشة التلفزيون؛ إذ دأبت على إظهار تأثرها وتفاعلها مع الأحداث بشكل غير متكلف؛ سواء كانت حزينة أو مفرحة.

واستذكر الجمهور تأثر نجوى برسالة صوتية لفتاة سورية من مدينة حلب؛ حيث لم تخفي تأثرها البالغ على الهواء مباشرة خلال سماع الرسالة التي عرضها ضيفها خلال فقرة إخبارية.

كما تداول ناعون موقفًا طريفا لها خلال تواصلها مع مراسل قناة العربية الحدث في لبنان، حيث ردت على جملة المراسل ”خلص وقت لبنان“ بعفوية قائلة: ”لا ما بيخلص وقت لبنان“.