بابا الفاتيكان يخلص يده بصعوبة من قبضة امرأة ويضربها (فيديو)

اضطر البابا فرنسيس الذي بدا عليه الاستياء لتخليص يده بصعوبة من قبضة امرأة جذبته بشدة أثناء مروره على حشد اصطف لتحيته في ساحة القديس بطرس مساء الثلاثاء.

وبعد أن صافح البابا طفلا أثناء سيره في الساحة الواقعة بمدينة الفاتيكان هم بالابتعاد عن الحشد لكن امرأة قريبة أمسكت بيده وجذبته إليها بقوة على نحو مفاجئ.

وبدا الألم على وجه البابا وهو يحرر يده منها بسرعة بعد أن ضرب يدها التي مسكت بإحدى يديه بقوة.

ولم يتضح ماذا قالت المرأة للبابا أثناء وبعد ابتعاده عنها.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019