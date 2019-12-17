البابا فرنسيس يرفع السرية عن قضايا الاعتداءات الجنسية‎

المصدر: ا ف ب

أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أنّ البابا فرنسيس رفع السرية البابوية عن قضايا الاعتداءات الجنسية، وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية.

وبذلك قام البابا فرنسيس بخطوة إضافية في مكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، مزيلًا أي التباس حول هدف السرية البابوية.

وقال المونسنيور خوان اينياسيو أرييتا العضو في المجلس البابوي للنصوص التشريعية، في بيان نشره الفاتيكان: إن ”التوجيهات“ التي وقعها البابا هدفها ”رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص الضعفاء“.

وخلال السنوات الماضية، شهدت عدة كنائس حالات اعتداء جنسي على أطفال، لكن هذه القضايا ظلت طي التكتم، بالنظر إلى حساسية الموضوع والضالعين في تلك الجرائم.