إحالة دنيا بطمة وشقيقتها للقضاء بمراكش‎

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في المغرب، اليوم الإثنين إحالة الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها للقضاء، وذلك بعد التحقيق معها في ورود اسمها بقضية حساب ”فاضح المشاهير“.

وحققت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة الماضي مع بطمة لمدة 12 ساعة، بعدما ورد اسمها في قضية حساب”حمزة مون بيبي“ على موقع ”سناب شات“.

وتمت متابعة الفنانة وشقيقتها ابتسام بطمة أمام النيابة العامة من أجل ”الابتزاز والتشهير بالفنانين“، في قضية ”حساب حمزة مون بيبي“ الذي يفضح الحياة الخاصة للمشاهير في عالم الغناء، كما تم منعها من مغادرة المغرب.

وتأتي المتابعة الجديدة من أجل فتح تحقيق إعدادي مع بطمة وشقيقتها لتحديد قرار المتابعة في حالة اعتقال أو سراح، بناء على ما سيفرزه التحقيق الذي تم فتحه من طرف القضاء الجنحي بمحكمة مراكش التي رفعت فيها الدعوى القضائية بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وكانت دنيا بطمة قد خضعت يوم الخميس الماضي لاستنطاق هو الأول من نوعه منذ تفجر قضية الحساب الذي يفضح المشاهير، وذلك بعد وصولها للمغرب قادمة من البحرين برفقة زوجها، حيث تم إخضاع هاتفها للبحث، فيما تم الاستماع لها يوم الجمعة.