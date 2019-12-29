شيرين: لهذا السبب استخدمت مصطلح ”العوانس“ خلال حفل الرياض

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، سبب ردها القاسي على منتقديها من النساء ووصفهن بـ“العوانس“، خلال حفلتها الأخيرة في السعودية، مشيرة إلى أن قسوتها في الرد جاءت رد فعل على الهاشتاج الذي تم تدشينه تحت عنوان ”اخرسي يا شيرين“ بسبب قولها إن النساء لا تستطع الاستغناء عن الرجال.

وقالت شيرين في تصريحات تليفزيونية، :“فى حفلة الرياض في هاشتاج أنا اتعرضت له.. فأنا رديت رد في قسوة وأنا بعترف إنه كان فيه قسوة شوية.. لكني أنا انجرحت وأنا ما يتقليش اخرسي“.

وكانت قد كثرت الأقاويل حول حمل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، منذ زواجها من المطرب المصري حسام حبيب، وهو ما جعلها تكسر حاجز الصمت؛ إذ قالت للمتحدثين عن حملها: ”ادعولي أكبّر عيلتي وأجيب بيبي جديد“.

وبشأن عفويتها التي تظهر بها في الحفلات والتصريحات التي تطلقها ردت بسؤال فقالت: ”هل ده جديد عليكم ولا من ساعة ما دخلت الوسط الفني من 20 سنة هو ده نفس الشخص؟“، مردفة: ”لو سمحتم حبوني زي ما أنا متخلونيش أتغير عشان سهل الإنسان يعمل فيس فيك للناس يكون فيه اصطناعي ولو بتحبوني ساعدوني أكون زي ما أنا“.

وسبق وأن أثارت الفنانة المصرية شيرين الجدل وذلك بعد تصريحاتها أثناء مشاركتها بحفل في موسم الرياض حيث قالت :“عاوزة أقول للستات اللى زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس“.

ووجهت شيرين إليهم رسالة قائلة: ”مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللى أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم“.

وسرعان ما تصدرت شيرين قائمة ”الترند“ عبر موقع التواصل التواصل الاجتماعي تويتر تحت وسم ”اخرسي يا شيرين“ لتنهال عليها التعليقات والانتقادات مطالبين الفنانة بعدم التكلم في حفلاتها لأنها بحد تعبير الجمهور لا تجيد الحديث على المسرح.

ودائما ما تثير الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، بسبب تصريحاتها التي عادة ما تتراجع عنها وتصف بـ”التلقائية”، والتي كان آخرها خلال إحيائها حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث أثارت حالة من الجدل في السعودية، عقب تصريحاتها، للسيدات ”طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه، مطلعين عنيهم ليه طيب؟“.