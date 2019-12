بعد أزمة تصريحاتها بالسعودية.. ”الموسيقيين“ المصرية لشيرين: التزمي بالغناء فقط خلال الحفلات

View this post on Instagram

أثارت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب الجدل مجددًا في السعودية، التي أحيت فيها حفلًا غنائيًا، بعد ردها على منتقدين لتصريحات سابقة حول ضرورة سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ"العوانس". وقالت شيرين على خشبة المسرح: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه اللي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس". ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاغ بعنوان اخرسي يا شيرين للرد عليها، وكان من بينهم الإعلامية السعودية منى أبو سليمان التي قالت عبر حسابها بـ"تويتر‏": "اسمعي كلام زوجك، لا تسمعي كلام زوجك؛ يبوس يدك، تغسلي قدمه، إحنا مالنا كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه". وأضافت: "كل زوجين يتفقوا ايش معني الحب بالنسبة لهم وكيف يعيشوا مبسوطين مع بعض 70٪ من الوقت وكيف يحترموا بعض، وفكوا أهلنا من السنابات وكل هدية بصورة وتنظير ‎#شيرين.. عوانس". يذكر أن التصريحات السابقة لشيرين كانت منتصف شهر نوفمبر، وقالت فيها: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء.."، وقد تعرضت على إثرها لعاصفة من الانتقادات.