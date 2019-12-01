بعد أزمة تصريحاتها بالسعودية.. ”الموسيقيين“ المصرية لشيرين: التزمي بالغناء فقط خلال الحفلات

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانًا، طالبت فيه الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعدم الإدلاء بأي تصريحات خلال الحفلات الغنائية والالتزام بالغناء فقط.

وجاء بيان النقابة، على خلفية الأزمة التي أُثيرت بسبب تصريحات شيرين الأخيرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح البيان، أن تصريحات شيرين، التي اعتبرها الكثيرون استفزازية ومثيرة، لا تقصد من ورائها شيئًا وأن هذه طبيعة شخصيتها لأنها امرأة ”عفوية“.

وأكد أن النقابة لن تقف للفنانة المصرية بـ“المرصاد“، إلا في حال ارتكابها أي تجاوز، مبينًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تشّكل أداة ضغط كبيرة على النجوم عامة وليس على شيرين بشكل خاص.

وأثارت شيرين استياء نشطاء سعوديين، خلال حفلها الأخير، الذي أحيته يوم الجمعة الماضي، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، إذْ وجهت إساءة لجمهورها من النساء.

وقالت شيرين، إنها تعرضت لهجوم حاد إثر تغزلها بالرجال، وأعادت القول إن المرأة عليها إطاعة الرجل لأن ”الرجال دول عسل وسكر“، ثم قالت مخاطبة جمهورها من النساء: ”مش عارفة إيه اللي مزعلهم كده أكيد دول شوية عوانس“.