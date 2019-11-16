شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن بطل فيلمها الجديد (فيديو)

قالت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إنها بدأت التحضير لفيلمها السينمائي الجديد، موضحة أنه سيكون إنتاجًا مشتركًا بينها وبين المنتج المصري وليد منصور.

وأضافت شيرين في لقاء تلفزيوني أن بطل الفيلم أمامها سيكون وجهًا جديدًا لم يتم الاستقرار على اختياره بعد، منوهة إلى أن الدور الذي يقدمه هو دور فنان أنهى حياته الفنية فيسمع صوتها ويقدمها للجمهور.

وأكدت أن عودتها للسينما مجددًا بعد غياب 16 عامًا جاءت لأنها لم تدخل السينما سابقًا بطريقة صحيحة، لافتًة إلى أن نجاحها في مسلسل ”طريقي“ ساعدها على هذه الخطوة متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وأشارت إلى أنها أخذت خبرة كبيرة من مسلسل ”طريقي“ الذي كان مخططًا أن يتم تصويره في عامين ولكنها قامت بتصويره في ستة أشهر، لافتًة إلى أن عودتها من باب السينما تأتي لأنها تحتاج أن يكون لها أعمال في السينما.

من جهة أخرى، أعربت شيرين عن سعادتها بحفلها الغنائي الذي أحيته ضمن ”موسم الرياض“ الخميس الماضي، موجهة الشكر إلى هيئة الترفيه السعودية وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ، بسبب المجهود المبذول في موسم الرياض، منوهة إلى أن المسرح له رهبة كبيرة وأن الفنان مهما بلغ من العمر ستظل لديه هذه الرهبة.

واستطردت الفنانة المصرية أن غالبية الحفلات التي تقدمها تلقى بها ترحيبًا كبيرًا من جمهورها وتشعر بحبهم مبينة أنها غنت باللهجة الخليجية في موسم الرياض بعدما قامت ببروفات عديدة على أغنية ”الحب خدعة“، وقالت ”بحب أتعلم كل يوم حاجة جديدة مبشبعش“.

وتحدثت عن المعجب الذي ظهر معها على مسرح في موسم الرياض وقبلت يديه فقالت ”هو من سويسرا ويدعى هربرت ويحرص دومًا على حضور حفلاتي في كل دول العالم، وبيجبلي أحسن أنواع الشيكولاتة وأنا متعودة على كوفرتينا، ويعاملني كأني طفلة“.

وعن طقوسها بعد الحفلات، قالت إنها تلجأ دائمًا إلى التسبيح كثيرًا كما أنها تحرص قبل وبعد الحفلات التي تحييها على أكل كميات هائلة من الفراولة والشيكولاتة الغامقة ”الدارك“، وذلك لتحسين حالتها المزاجية.

وأشارت إلى أنها التقت تركي آل الشيخ لأول مرة في السعودية على هامش حفلها واتفقت على إحياء حفلين جديدين للجمهور السعودي قريبًا.

وقدّمت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لجمهورها في حفلها الذي أحيته في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ أكبر معجب لها والذي يحرص على حضور حفلاتها في كل بلد تذهب إليه لإحياء حفل به.

ودعت الفنانة المصرية هذا المعجب للصعود على خشبة مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية كي يتعرف عليه الجمهور السعودي، حيث قالت ”ده معجب من بلاد بعيدة جدًا مبيعرفش ولا كلمة عربي بس هو بيحبني من بلاد الشيكولاته وهو أكبر معجب ليا وفي نفس الوقت لازم تعرفوه تحفظوا الراجل ده أد إيه هو مخلص“.

واستطردت ”وبيفضل ورايا في كل بلد ومنين ما أروح أي حفلة في أي بلد بييجي عشان يحضرني وأنا مش عارفة هو بيفهم كلامنا ولا لأ هو موجود حيوه تحية كبيرة جدًا“.

وفاجأ المعجب شيرين عبدالوهاب باستطاعته الحديث باللغة العربية حيث قال ”مساء الخير للجمهور السعودي أنا فرحان جدًا جدًا هذه الليلة مع أفضل فنانة في العالم شيرين“.

وقامت شيرين عبدالوهاب بتقبيل يده وقالت ”انت أحسن معجب في العالم i love you بس يارب حسام ميموتكش“، مردفة ”والله بيجيبلي شيكولاتة كل مرة بيجيبلي أحلى نوع“.