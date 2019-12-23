إياد نصار: سعيد بجائزة ”أفضل ممثل“.. وأستعد لـ“نقلة نوعية“ (فيديو إرم)

أبدى الفنان الأردني إياد نصار سعادته بفوزه بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز ”دير جيست 2019″، وذلك عن دوره في مسلسل ”حواديت الشانزليزيه“، الذي عرض خلال الفترة الماضية.

وقال إياد في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، على هامش تكريمه في الحفل، إن ”ردود الفعل على المسلسل رائعة. لقد حقق نسبة مشاهدة مرتفعة رغم عرضه خارج رمضان“.

وعن دوره في المسلسل قال: ”أحاول التجديد في الأدوار التي ألعبها. لقد قدمت العديد من الشخصيات الناجحة في مسلسلات مهمة، مثل: أريد رجلًا، وأفراح القبة، والجماعة، والممر في السينما“.

وبشأن أعماله الجديدة، قال: ”أوشكت على الانتهاء من فيلم موسى مع المخرج بيتر ميمي والفنان كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد ومجموعة من الشباب“.

وأضاف: ”هناك بعض القرارات بشأن أعمال جديدة في السينما، لم أستقر عليها بعد، ولكن سيكون هناك نقلة إن شاء الله خلال الفترة المقبلة“.