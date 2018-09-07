الفنان الأردني إياد نصار يبكي بحرقة في افتتاح دورة “ياسر المصري” (صور)

بكى الفنان الأردني إياد نصار بحرقة متأثرًا لحظة صعوده على المسرح لتكريمه من قبل وزيرة الثقافة الأردنية، باعتباره أحد نجوم مهرجان الأردن الدولي للأفلام ”دورة ياسر المصري”.

وضجت القاعة الرئيسية، بحسب المواقع المحلية، بتصفيق الجمهور للفنان الأردني، فلم يتمالك نفسه من البكاء، فإلى جانب حب الجمهور له، فإن ليلة افتتاح المهرجان هي دورة الفنان الكبير الراحل ” ياسر المصري”، وافتتح الاحتفال بفيلم عن ”المصري”.

وكان كل من الفنانين الأردنيين ياسر المصري وإياد نصار في فرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة، ومنها بدأت نجومية الاثنين التي تعدت الأردن إلى العالم العربي.

وعرض مهرجان الأردن الدولي للأفلام، في انطلاق دورته الجديدة، فيلمًا عن حياة الممثل ياسر المصري الذي رحل عن عالمنا في حادث سيارة في أغسطس عن عمر ناهز 47 عامًا.

واعتبر هذا العرض لفتة تكريم خاصة من المهرجان، الذي انطلق في العاصمة الأردنية عمّان.