تتويج المتسابق التونسي مهدي عياشي بلقب ”ذا فويس“ بموسمه الخامس

تُوج المتسابق التونسي مهدي عياشي بلقب ”ذا فويس“ في موسمه الخامس وهو من فريق النجم اللبناني راغب علامة وذلك بعد منافسة شرسة كان الحكم فيها هو تصويت الجمهور.

ولم يقتصر الفوز على نيل اللقب فقط فبجانبه حصل المتسابق التونسي مهدي عياشي على هدية عبارة عن إنتاج ألبوم غنائي خاص له.

وجاءت الحلقة الختامية حماسية للغاية راهن فيها النجوم الأربعة أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي، على الفوز باللقب من خلال المتسابق الذي ينافسون به.

وكان اللقب منحصرًا بين الرباعي رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد وإيمان عبدالغني من فريق أحلام ومهدي عياشي من فريق راغب علامة وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي إلى أن حسم مهدي عياشي اللقب لصالحه.

مبروك مهدي عيّاشي أحلى صوت في الموسم الخامس من The Voice ومبروك لمدربه راغب علامة مبروك مهدي عيّاشي أحلى صوت في الموسم الخامس من The Voice ومبروك لمدربه راغب علامة#MBCTheVoice #فريق_راغب تم النشر بواسطة ‏‎MBC The Voice‎‏ في السبت، ٢١ ديسمبر ٢٠١٩

وتأهّل المشترك التونسي، في برنامج ”ذا فويس“ بموسمه الخامس، مهدي عياش، من فريق السوبر ستار راغب علامة إلى المرحلة النهائية للتنافس على لقب أحلى صوت.

فبعد أن اختاره الجمهور مقابل المشترك اللبناني ميشال شلهوب، تأهل مهدي عياش إلى نهائي البرنامج وكان بحاجة اليوم للتصويت بكثافة لرقمه ”11“ ، ليكون أول مشترك من المغرب العربي.

وافتتح المتسابق التونسي مهدي عياش مرحلة ”الصوت وبس“ في الموسم الخامس بأغنية ”الليل زاهي“، ما دفع النجم محمد حماقي الاستعانة بجزء من أغنيته “ مش هتنازل عنك مهما يكون“ للنجمة سميرة سعيد، وقد حصل خلاف حوله بين راغب علامة وحماقي ليختار راغب في النهاية.

وأكّد السوبر ستار راغب علامة أنه راهن على تفوق مهدي عياش وانتزاعه اللقب، مشددًا على أنه يتمتع بخامة مميزة تؤهّله لتأدية العديد من الألوان بمختلف اللهجات.

يُذكر أن برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس“ انطلق السبت 21 سبتمبر الماضي واستمر على مدار 14 أسبوعًا شهدت مناوشات واسعة بين المدربين على ضمّ المواهب لفريقهم.