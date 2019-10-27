راغب علامة يحرج أحلام في ”ذا فويس“ مجددًا (فيديو)

تعرَّضت الفنانة الإماراتية أحلام للإحراج من الفنان اللبناني راغب علامة، وذلك خلال الحلقة السادسة من برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس“ والحلقة الأولى من مرحلة المواجهة، وذلك بسبب موهبتين من فريق الفنانة سميرة سعيد.

وصعدت المتسابقتين رباب ناجد وسندي لطي، على مسرح ”ذا فويس“ لأداء أغنية ”وحياتي عندك“ للمطربة الراحلة ذكرى، وأبدعتا في تقديمها وحازتا على تفاعل الجمهور في المسرح وإشادة المدربين بهما.

أحلام أبدت رأيها في المتسابقتين، في إطار مساعدة سميرة سعيد على اختيار مناسب لإحداهما وقالت إنهما يغنيان بشكل جيد وكل واحدة منهما تقدم الأغنية بطريقتها ولها منطقة ”سلطنة“ بعيدة عن الأخرى.

المدربون يسلطنون خلال الإستماع إلى سندي لطي ورباب ناجد المدربون يسلطنون خلال الإستماع إلى سندي لطي ورباب ناجد #فريق_سميرة #MBCTheVoice تم النشر بواسطة ‏‎MBC The Voice‎‏ في السبت، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩

وخصت أحلام المتسابقة رباب بتعليق آخر وهو أنها تغني بطريقة بها حالة من الفرح رغم أن الأغنية مليئة بالحزن والشجن وكان عليها أن توصل إليهم إحساس بالألم خلال أدائها للأغنية.

وأكد الفنان اللبناني راغب علامة أن الموهبتين أمتعتاه بأدائهما لأن كل صوت منهما يتمتع بخصوصية مشيرًا إلى أن سندي تفوقت بصوتها وقوة استعمالها للعُرَب منوهًا إلى أن رباب كانت رائعة أيضًا.

وخالف أحلام في الرأي فقال إنه لا يوافق أحلام في قصة إبداء الحزن و“الزعل“ في الأغنية، مستطردًا: ”أحلام حسب مزاجها هي بتقول لازم تضحك يبقى تضحك أو لازم تحزن يبقى تحزن، أنا مش معها بهيك موضوع“.

ومع مجيء وقت الاختيار قامت سميرة سعيد باختيار المتسابقة سندي لطي، للصعود معها إلى مرحلة العروض المباشرة المنافسة بها على اللقب، غير أنها طلبت من زملائها المدربين أن يخطفوا رباب ناجد طبقًا لقواعد البرنامج.

ورغم أن تعليق أحلام، على المتسابقة رباب ناجد كان سلبيًّا بعض الشيء إلا أنها وعلى ما يبدو أرادت أن تنتصر لرأيها فعاندت راغب علامة وقامت بخطف المتسابقة ”رباب“ وضمتها إلى فريقها، وتم هذا بشكل سريع منها خاصًة أن محمد حماقي ظهر صوته وهو يقول: ”يلا يا راغب“ إلا أن أحلام سارعت بالضغط على الزر.

يُذكر أن مرحلة المواجهة ببرنامج المواهب ”ذا فويس“، ستستمر على مدار 3 حلقات بعدما شكّل كل مدرب من المدربين الأربعة فريقه بضم 15 متسابقًا على أن تبدأ مرحلة العروض المباشرة في مشوار الحصول على اللقب بعد أسبوعين.