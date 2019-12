ميريام فارس تستقبل الفائزين بتحدي ”حبيبي سعودي“ بالأحضان والقبلات (فيديو)

View this post on Instagram

لحظة لقاء الفائزين بمسابقة تحدي #حبيبي_سعودي #ميريام_فارس_في_الرياض مع #ملكة_المسرح #ميريام_فارس ???????? The moment the winners of #HabibiSaudi Competition met #TheQueenOfStage #MyriamFares backstage ????