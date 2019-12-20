ميريام فارس تستقبل الفائزين بتحدي ”حبيبي سعودي“ بالأحضان والقبلات (فيديو)

أوفت المطربة اللبنانية ميريام فارس بوعدها لمعجبيها الفائزين في تحدي ”حبيبي سعودي“، وحرصت على السماح لهم بالتعرف إليها عن قرب وبمرافقتها وراء كواليس حفلها الأول الذي أحيته في السعودية على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض.

واستقبلت ميريام فارس متابعيها الفائزين وراء كواليس المسرح بالأحضان والقبلات.

وكانت المطرب اللبنانية أعلنت عن إطلاق هذا التحدي الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك قبل موعد إقامة حفلها بالسعودية، وأكدت أن الفائز سيحظى بفرصة حضور كافة تحضيرات حفلها وراء الكواليس وقبل صعودها على المسرح أمام جمهورها ومعجبيها.

وحول تفاصيل التحدي، قالت ميريام فارس في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“: ”ما عليكم سوى غناء (حبيبي سعودي) ونشرها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام هاشتاغ (ميريام_فارس_في_السعودية)“، وأشارت إلى أن من يرغب في المشاركة بالتحدي، فكل ما عليه فعله هو غناء الكلمات التالية: ”حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي حدودي“.

وفي هذا الصدد، تصدرت ميريام فارس قائمة الترند في السعودية لثلاث مرات، الأولى كانت فور الإعلان عن الحفل، ليعاد ويتصدر اسمها مرة ثانية القائمة فور إطلاق ميريام أغنية ”حبيبي سعودي“ والإعلان عن التحدي، أما المرة الثالثة التي تصدر بها اسم ميريام قائمة الترند كانت قبل الانتهاء من وصلتها الغنائية عندما فاجأت ميريام الجمهور بالإعلان عن مشاركتها في حفل ختام ليالي ميدل بيست في 21 ديسمبر في الرياض.

ويشمل ”ليالي ميدل بيست“ 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا، ومن المتوقع أن يحضره 70 ألف شخص ويشارك فيه عمرو دياب ورابح صقر وراشد الماجد وماجد المهندس، وعدد كبير من نجوم الغناء إضافة إلى الفنانين الذين أعلنوا حضورهم.

على صعيد متصل، كانت ميريام فارس أوقفت حفلها بسبب اختناق أحد الجماهير في الحفل حيث طلبت الإسعاف بشكل سريع، وخلال أداء فارس إحدى أغانيها لاحظت أن أحد الأشخاص يختنق فقالت: ”لحظة في أحد مصاب إسعاف ممكن إسعاف في أحد متضايق بين الجمهور“.