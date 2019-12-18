 تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل تحديث البوليفارد وموعد افتتاحه – إرم نيوز‬‎

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل تحديث البوليفارد وموعد افتتاحه

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل تحديث البوليفارد وموعد افتتاحه

المصدر: عبده الشرقاوي- إرم نيوز

أعلن تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، موعد افتتاح البوليفارد، بعد غلقه 3 أيام بسبب الصيانة والتطوير.

وقال رئيس هيئه الترفية، في الفيديو الذي نشره على ”تويتر“: ”بيفتح البوليفارد بعد الصيانة ٢٢ ديسمبر… وبحلته الجديدة اعتبارًا من ٢٦ ديسمبر“.

وكشف تركي خلال الفيديو الذي ظهر فيه للحديث عن تجديد ”البوليفارد“ قائلاً: ”إضافة 6 أو 7 مطاعم ومقهيين، في حالته الجديدة، ونحاول أن تكون هناك فترة إفطار“.

وكانت هيئة الترفيه أوضحت أن الإغلاق سيكون اعتبارًا من يوم 19 ديسمبر الجاري، واعدة بعودة هذه الأماكن بشكل جديد لقضاء المزيد من الأوقات الممتعة.

ووعدت هيئة الترفيه بتقديم مفاجآت جديدة عند إعادة افتتاح البوليفارد وونتر وندرلاند يوم 22 ديسمبر الجاري، داعية المواطنين إلى حضور فعالية «ميدل بيست» الكبيرة التي ستقام خلال فترة إغلاق البوليفارد وونتر وندرلاند.

فيما أعلنت الهيئة أيضًا في وقت سابق، عن تنظيم أضخم مهرجان موسيقي فني في الشرق الأوسط، قريبًا.

وذكرت هيئة الترفيه، في تغريدة عبر حسابها بـ«تويتر»، أنَّه سيتم تنظيم مهرجان ”مدل بيست“، والذي سيتيح للمواهب الوطنية الاستفادة من كلّ الخبرات والمواهب العالمية المشاركة في مختلف المجالات الفنية.

على الجانب الآخر، أعلن تركي عودته قريبًا إلى المملكة بعد رحلة علاج خاضها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: ”في أشياء كتير متحمس أشوفها في موسم الرياض منها حفل الليلة السودانية، وأشوف الفنان محمد الأمين، عندنا اليوم الليلة الفلبينية.. أكثر من 15 ألف فلبيني في البوليفارد“.

واختتم: ”أبغى أشوف شغل شركة ميدل بيست، اللي الكل بيتكلم عن شغلهم.. كما أتشرف أن أكون أحد المدعوين لحفل مؤسسة عكاظ.. وياللا هربط بندانة على رأسي وجايكم يا ميدل بيست الله يعينكم».

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تاغ
تركي آل الشيخ
مختارات
هيئة الترفيه
تاريخ النشر
تاريخ التحديث