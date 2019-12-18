تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل تحديث البوليفارد وموعد افتتاحه

أعلن تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، موعد افتتاح البوليفارد، بعد غلقه 3 أيام بسبب الصيانة والتطوير.

وقال رئيس هيئه الترفية، في الفيديو الذي نشره على ”تويتر“: ”بيفتح البوليفارد بعد الصيانة ٢٢ ديسمبر… وبحلته الجديدة اعتبارًا من ٢٦ ديسمبر“.

بيفتح البوليفارد بعد الصيانة ٢٢ ديسمبر … وبحلته الجديدة اعتبارًا من ٢٦ ديسمبر ????❤️???????????????? pic.twitter.com/mkWAn9l1NU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2019

وكشف تركي خلال الفيديو الذي ظهر فيه للحديث عن تجديد ”البوليفارد“ قائلاً: ”إضافة 6 أو 7 مطاعم ومقهيين، في حالته الجديدة، ونحاول أن تكون هناك فترة إفطار“.

وكانت هيئة الترفيه أوضحت أن الإغلاق سيكون اعتبارًا من يوم 19 ديسمبر الجاري، واعدة بعودة هذه الأماكن بشكل جديد لقضاء المزيد من الأوقات الممتعة.

#الرياض_بوليفارد و #وينتروندرلاند راجعين لكم بحلّة جديدة ???? وبيتم إقفال المنطقتين للصيانة والتطوير ايام 19 ـ 20- 21 ديسمبر، خلكم قريبين بنفاجئكم … ولايفوتكم المدل بيست في هذه الفترة????

رابط تذاكر المدل بيست : https://t.co/iYyAkp4QY8#موسم_الرياض pic.twitter.com/egDVJ4weWp — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) December 15, 2019

ووعدت هيئة الترفيه بتقديم مفاجآت جديدة عند إعادة افتتاح البوليفارد وونتر وندرلاند يوم 22 ديسمبر الجاري، داعية المواطنين إلى حضور فعالية «ميدل بيست» الكبيرة التي ستقام خلال فترة إغلاق البوليفارد وونتر وندرلاند.

فيما أعلنت الهيئة أيضًا في وقت سابق، عن تنظيم أضخم مهرجان موسيقي فني في الشرق الأوسط، قريبًا.

وذكرت هيئة الترفيه، في تغريدة عبر حسابها بـ«تويتر»، أنَّه سيتم تنظيم مهرجان ”مدل بيست“، والذي سيتيح للمواهب الوطنية الاستفادة من كلّ الخبرات والمواهب العالمية المشاركة في مختلف المجالات الفنية.

على الجانب الآخر، أعلن تركي عودته قريبًا إلى المملكة بعد رحلة علاج خاضها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: ”في أشياء كتير متحمس أشوفها في موسم الرياض منها حفل الليلة السودانية، وأشوف الفنان محمد الأمين، عندنا اليوم الليلة الفلبينية.. أكثر من 15 ألف فلبيني في البوليفارد“.

واختتم: ”أبغى أشوف شغل شركة ميدل بيست، اللي الكل بيتكلم عن شغلهم.. كما أتشرف أن أكون أحد المدعوين لحفل مؤسسة عكاظ.. وياللا هربط بندانة على رأسي وجايكم يا ميدل بيست الله يعينكم».