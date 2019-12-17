الأمطار تغرق منزل الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل للمرة الثانية (فيديو)‎

تعرَض منزل الفاشينيستا والشاعرة الكويتية نهى نبيل للغرق بعد اجتياح مياه الأمطار الغزيرة أروقة المنزل بشكل كبير، في ظل الأجواء العاصفة التي شهدتها الكويت خلال الساعات الماضية.

ووثقت الفاشينيستا نهى لحظة دخول المياه من الشارع بشكل غزير إلى منزلها وقد توزع في مساحات واسعة وبارتفاع عالي غطى جزءً من الأبواب وسلم داخلي، دون أن يظهر أي تلف في الأثاث.

وظهرت الفاشينيستا التي تعتبر من بين أبرز مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، إلى جانب العاملات لديها وقد بدى عليها الذهول من حجم المياه، إضافة إلى تواجد أحد أبنائها وهو يؤدي رقصة وسط المياه لتعلق ”بأنه يشبه أمه لقيامه بالرقص تزامناً مع غرق منزلهم“.

وسبق أن تعرَض منزل الفاشينيستا قبل عام للغرق نتيجة الأمطار التي ضربت البلاد آنذاك وأحدثت سيولاً أغرقت عدة شوارع ومنازل وتسببت بحالة وفاة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة يوم الاثنين عدة شوارع وصالات ومناطق برية في الكويت، نتج عنها حالة وفاة، وسط تحذيرات رسمية لتوخي الحيطة بسبب الأجواء غير المستقرة.