مشاهد طريفة وغريبة بعد تهاطل الأمطار بالكويت (فيديو)

شهدت بعض الشوارع في الكويت ظواهر طريفة وغريبة، تزامنت مع الأجواء العاصفة التي ضربت مناطق عدة في البلد الخليجي، تسببت بغرق منازل ومستشفيات وشوارع بعد استمرار الأمطار لعدة ساعات.

وفي خضم الاستياء والشكاوى الشعبية من سوء الاستعداد الرسمي لاستقبال موسم الأمطار، رصد البعض عدة مشاهد مميزة تسببت بها هذه الأمطار الغزيرة، غلب عليها الطابع الفكاهي.

ومن بين تلك المشاهد، ما وثقه أحد النشطاء بقيام صهريج ماء بضخ كمية من المياه قرب إحدى الأشجار، تزامنًا مع هطول المطر بغزارة.

وفي محافظة الجهراء التي شهدت هطولات غزيرة وغرق بعض مستشفياتها، فقد وثق نشطاء مقطعًا مصورًا لشاب يردد أهازيج فرح، ناعتًا الجهراء بموطن الكرم، وذلك وسط سيل جارٍ من مياه الأمطار في أحد شوارعها.

وفي مشهدٍ ساخر، ظهر شاب يحمل صنارة لصيد الأسماك في أحد الشوارع الغارقة بالمياه، في إشارة منه إلى صيد الأسماك، معلقًا بسخرية أنه يصطاد عند منزله، في حين ظهر غطاء إحدى المصارف الصحية وهو يتأرجح بسبب قوة ضغط المياه، ليعلق البعض ساخرًا بأنه ”قد يكون مسكونًا بالجن“.

غطاء منهول «بالوعة» يثير استغراب من قام بتوثيق المقطع خلال الظروف الجوية التي تشهدها البلاد حاليا. pic.twitter.com/pFdtJ7mTza — المجلس (@Almajlliss) December 16, 2019

وأغرقت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين، عدة شوارع ومناطق في الكويت، وحوَلت المناطق البرية إلى شبه بحيرات بعد تشكل السيول، وسط تحذيرات رسمية لتوخي الحذر والحيطة بسبب الأجواء غير المستقرة التي تسيطر على البلاد.