ظهور سعد لمجرد بأحد ”مولات“ الرياض يثير غضب السعوديين (فيديو)‎‎

تسبب ظهور الفنان المغربي سعد لمجرد في حالة غضب عارمة بين الجمهور السعودي، بعدما تداول العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو داخل أحد المولات في مدينة الرياض.

وأظهر المقطع المتداول، الذي وثقه أحد الأشخاص، تجول سعد لمجرد في المول، وما أثار الغضب هو حرص بعض الفتيات السعوديات على التصوير معه رغم ما يواجهه من تهم الاعتداء الجنسي في فرنسا.

وقال العديد من المتابعين إن سعد لمجرد ”غير مرغوب به في السعودية“، منتقدين الفتيات اللاتي ظهرن معه في المقطع وحرصهن على التصوير معه؛ لأنه لا يؤتمن على شيء في ظل قضايا الشرف والتحرش الجنسي المتهم فيها.

ومن بين التعليقات المنتقدة للفتيات، قال أحد رواد ”تويتر“: ”ما خافو يغتصبهن“، وأضاف آخرون: ”بنااتت انتبهوا مو لازم تتصورون معااه اهربووا يغني ويروح يكفي“، ”ياحليلهم البشر ينسون على طول“.

سعد المجرد في مول بالرياض ..

by :@q1q555 pic.twitter.com/NpyUUvP06l — هيئة المشاهير (@almobark_) December 16, 2019

فيما حاول البعض ترك تعليقات على موقع التدوين ”تويتر“ يطالبون بمقاطعة الحفل، ومنها ما قاله البعض: ”أتمنى أي واحدة عندها احترام لذاتها وتعرف قيمتها وتدعم بنات جنسها وترفض الظلم لأي شخص ما تحضر لهذا السافل المقرف اللي مستغربة كيف سمحوا له يجي السعودية أصلًا ولا تنسون جريمته البشعة اللي كررها مرتين والله العالم كم واحدة اختارت تسكت أو اشترى سكوتها غيرهم“.

اتمنى اي وحده عندها احترام لذاتها وتعرف قيمتها وتدعم بنات جنسها وترفض الظلم لاي شخص ماتحضر لهذا السافل المقرف الي مستغربه كيف سمحوا له يجي السعودية اصلًا ولا تنسون جريمتها البشعه الي كررها مرتين والله العالم كم وحده اختارت تسكت او اشترى سكوتها غيرهم #سعد_لمجرد — No????????????⚡️ (@___Yourangel) December 16, 2019

وأضاف آخر قائلًا: ”#سعد_لمجرد لا أهلًا ولا سهلًا بمغتصب، الله لا يحييك غير مرحب فيك ياهاتك الأعراض“، فيما قالت مغردة: ”#سعد_لمجرد ما نبي مغتصب يع“.

#سعد_لمجرد لا أهلاً ولا سهلاً بمعْتصب ، الله لايحييك غير مرحب فيك ياهاتك الأعراض — أچل دكستر ? (@OfficalAGl) December 16, 2019

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن إحياء سعد لمجرد أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ بعد غياب 3 سنوات عن الغناء، حيث يقام الحفل على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم 18 الشهر الجاري.

يُشار إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد لم ينتهِ بعد من أطوار محاكمته في فرنسا، إلا أن القضاء الفرنسي سمح في آخر جلسة باستئناف سهراته، رغم أنه لا يزال قانونيًا في حالة سراح مؤقت؛ إذ ممنوع عليه مغادرة التراب الفرنسي إلا بإذن كما حصل في زيارته السابقة للمغرب.