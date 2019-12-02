سعد لمجرد يحيي أولى حفلاته في ”موسم الرياض“ بالسعودية‎

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، اتفاقًا مع النجم المغربي سعد لمجرد، على إحياء أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“.

وشارك ”آل الشيخ“ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجمهور المملكة، الإعلان الخاص بالحفل، والذي سيقام على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم 18 ديسمبر الجاري.

وسيرافق الفنان المغربي سعد لمجرد في الحفل، النجمة اللبنانية ميريام فارس، إضافة إلى فرقة ميامي.

وفاجأ النجم المغربي سعد لمجرد، جمهوره مؤخرًا بإعلان عودته لإحياء الحفلات الغنائية مجددًا، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات لم يقف فيها على خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.

واكتفى سعد لمجرد بإذاعة خبر عودته لإحياء الحفلات الغنائية، من خلال منشور له أفاد به جمهوره عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ دون أن يحدد موعدًا محددًا لبدئه إحياء الحفلات.