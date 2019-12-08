فجر السعيد تهاجم أصالة بسبب البحرين: هذا عيب التجنيس العشوائي

تسبب فوز منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج عقب فوزه على نظيره السعودي في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد، في موجة سخرية وتهكم جديدة من قبل الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ضد الفنانة السورية أصالة.

وعبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، كتبت فجر السعيد عدة تغريدات، للسخرية من أصالة، في محاولة لتذكيرها بجنسيتها البحرينية المكتسبة رغم جنسيتها السورية، مشيرة إلى تجاهل أصالة لتهنئة منتخب البحرين رغم حملها للجنسية.

وعلقت فجر كاتبة ”اللي يمون على أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسي“، لتستكمل تغريداتها بعبارة ”دخلت حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي“، مختتمة ”أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها بحرينية“.

اللي يمون على #أصاله يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكاس قبل لايسحبون الجنسيه ???? — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) December 8, 2019

دخلت حساب #أصاله ولقيتها مو مباركه للبحرين الفوز بكأس الخليج ???? هذا عيب التجنيس العشوائي ???????????????????????? — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) December 8, 2019

دخلت حساب #أصاله ولقيتها مو مباركه للبحرين الفوز بكأس الخليج ???? هذا عيب التجنيس العشوائي ???????????????????????? — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) December 8, 2019

ويبدو أن تغريدات فجر السعيد قد وصلت إلى علم أصالة، التي علقت عبر صفحتها بموقع نشر وتبادل الصور“إنستغرام“ بعد ساعة تقريبا من سخرية وتهكم فجر السعيد.

ونشرت أصالة صورة لكرة القدم وعلقت ”ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين …وكلّ التّهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدّى … وكلّ التّقدير لسموّ الشيخ ناصر بنّ حمد آل خليفة، وهذا الانتصار يليق بما يقدّمه للشّباب، تستحقّ البحرين الفرح وتستحقّ الانتصار رُغمَ أنّ الفريقُ الآخر هو كعيني اليسرى حين تكون البحرين هي اليمنى ”.

واستكملت ”مبروك الفرح مبروك الانتصار وألّف مبروك هذه الرّوح الّتي فاضت محبّة وتآخي وتجاوز وتسامح … شكراً فريقنا الغالي الّذي قدّم أجمل ما لديه ، شكراً لكم فرداً فرداً … وأشكركم بشكل خاص على شعوري بالانتماء والتّشجيع منّ داخل قلبي وشكراً لأنّكم زدتونا فخراً وفرحاً… البحرين بطل_كأس_الخليج“.

يذكر أن حالة من المشاحنات مستمرة بين أصالة وفجر السعيد، حيث هاجمت فجر الفنانة السورية مؤخراً بسبب ما أعلنته عن طلب أصالة للجنسية المصرية بالرغم من حملها ثلاث جنسيات هي السورية والفلسطينية والبحرينية.

ورغم ذلك، دعت أصالة بالشفاء لفجر السعيد أثناء تعرضها مؤخراً لوعكة صحية، وكتبت ما معناه أنها تدعي من كل قلبها لفجر بالشفاء العاجل.