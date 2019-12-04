أنباء عن طلاق أصالة نصري وطارق العريان

نقل موقع ”فوشيا“ أن الإعلامي المصري تامر أمين أكد الإشاعات التي ترددت مؤخرا بشأن طلاق الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج المصري طارق العريان.

وقال أمين خلال برنامجه التلفزيوني، إن سبب بكاء أصالة على المسرح في أثناء غنائها ”ذاك الغبي“ ضمن ”موسم الرياض“، هو انفصالها عن زوجها والأزمة العاطفية التي تعيشها في الوقت الحالي.

وشاركت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري في تقديم الحلقة إلى جانب تامر أمين، وقالت إنها تعرف أصالة على المستوى الشخصي، وتمنت ألّا تؤثر المحنة التي تمر بها الفنانة السورية على نفسيتها، ليرد أمين ويقول إنها انفصلت.

وتابع الإعلامي المصري: ”في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما ياريت، ولو كان الانفصال خيرًا لهما يبقى خلاص“، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.