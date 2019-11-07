الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد يوضح سبب تقبيله رأس الفنانة أصالة نصري

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، خبايا مقطع الفيديو الذي ظهر فيه يقبّل رأس الفنانة السورية أصالة نصري خلال مشاركتها قبل يومين في حفلة فنية بالمملكة.

وقال الأمير الشاعر الذي غنى قصائده كبار فناني العالم العربي: ”الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 سنة، وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهن“.

وأضاف موضحًا عبر ”تويتر“: ”سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك.. الموضوع لا يتعدى ذلك.. وإلا ما فعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه“.