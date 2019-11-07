هجوم حاد على أصالة نصري بعد تشبيهها الموسيقى بـ“الصلاة“

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة لها وصفت فيها الموسيقى بأنها ”صلاة الروح“، ما جعل متابعيها يهاجمونها بشراسة، مشددين على أنه ”لا يجوز تشبيه الموسيقى بالصلاة“.

ونشرت أصالة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تغريدة قالت فيها: ”الموسيقى هي صلاة روح.. تحرك المشاعر فتجعل للدمع طعمًا فرحًا.. وللبسمة طعمًا شجنًا.. ترتب الحزن فتنتشل منه الألم.. وتوثق السعادة كألبوم صور.. تلملم الجراح وتجمع الأحبة وتفعل سحرًا يُحلّي مرّ الحياة .. الموسيقى“.

الموسيقى هي صلاة روح ، تحرّك المشاعر فتجعل للدّمع طعم فرح ، وللبسمة طعم شجن ، ترتّب الحزن فتنتشل منّه الألمّ ، وتوثّق السّعادة كألبوم صور ، تلملم الجراح وتجمع الأحبّه وتفعل سحراً يُحلّي مرّ الحياة . #الموسيقى — Assala (@AssalaOfficial) November 6, 2019

وهاجم نشطاء مواقع التواصل، الفنانة أصالة، وقال أحدهم: ”لا تشبهين الموسيقى بالصلاة حتى لو كان تعبيرًا مجازيًا وكلنا نسمع موسيقى لكن كلنا نعرف أنها حرام“.

وعلّق آخر قائلاً: ”الصلاة في كل الأديان عبادة فهل الموسيقي عبادة يا فنانة؟ .. ولا إنتي علشان نزلتيلك شوية في ميدان بعلبك وسقفنالك وعملناكي بطلة هتدعينا لدين جديد“.

وقال أحدهم: ”بغض النظر أن الشخص يسمع موسيقى أو لا.. لكن تجعلينها صلاة الروح ما استغربها من صاحبة الحساب لكن استغرب تعزيز البعض للتغريدة.. صلاة الروح هو القرآن الكريم صلاة الروح بالقرب من الله.. الأغاني لهو الحديث بغض النظر هل هي حرام أم حلال؟.. يجب أن نكون وسطين ونقول الحق في كل الأمور“.