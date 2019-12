غموض بشأن دخول تامر حسني موسوعة ”غينيس“ كأكثر فنان مؤثر بالعالم

View this post on Instagram

Winning a world Guinness record for The most contribution to a bulletin board was achieved by Tamer Hosny (Egypt) and presented to him by his fans in marina mall Abu Dahbi on December 6. كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمدلله تامرحسني. يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر و ملهم في العالم و اللي مفرحني تاني اني ادخل الموسوعه وانا في العُمر دا و كمان اني ادخل الموسوعه من خلال قيمه فنيه تأثيريه ملتصقة بالمجتمع