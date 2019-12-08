غموض بشأن دخول تامر حسني موسوعة ”غينيس“ كأكثر فنان مؤثر بالعالم

انتشرت خلال الساعات الماضية، العديد من الشائعات حول حقيقة دخول الفنان المصري تامر حسني، موسوعة ”غينيس“ العالمية للأرقام القياسية، وحصوله على لقب أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.

وبدأت الأزمة بعدما حاول الكثير الوصول إلى الخبر من الموسوعة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، إلا أن تغيب اسم الفنان المصري وصورته عن الموقع الرسمي للموسوعة العالمية أثار جدلًا كبيرًا.

بدوره كشف أحمد الشيخ مقدم برنامج ”30 فبراير“ عبر منشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، تفاصيل جديدة بخصوص دخول الفنان تامر حسني موسوعة ”غينيس ريكورد“ العالمية.

الفنان #تامر_حسني أعلن أنه حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره المطرب الأكثر تأثيرها وإلهاما. وبيقول… تم النشر بواسطة ‏30 فبراير‏ في السبت، ٧ ديسمبر ٢٠١٩

وأكد في منشوره أن تامر حسني ادعى كذبًا أنه دخل الموسوعة العالمية، باعتباره المطرب الأكثر تأثيرًا وإلهامًا، وله العديد من الأعمال الخيرية وكافح بأعماله تعاطي المخدرات بالنسبة للشباب.

وبالعودة إلى الفيديو، الذي نشره تامر حسني حين أعلن دخوله للموسوعة لم تذكر المذيعة عن أن تلك الجائزة للأعمال الخيرية أو غيره، بل تم اجتزاء كلامها عند قول: ”الرقم السابق كان 4 آلاف بينما الرقم الذي حصل عليه تامر هو أكثر من 12 ألفًا“.

وأشار الشيخ إلى أن تامر حسني حطم الرقم القياسي الخاص ببطاقات كتبها وتم تعليقها على لوحة كبيرة قبل حفل له في الإمارات يوم الجمعة الماضي، حيثُ وقع عليها أكبر عدد من الجمهور، بحسب تقرير أعدته مجل ”Vogue“، عن سبب دخول تامر للموسوعة.

وأوضح أن قاعدة بيانات موسوعة ”غينيس“، لم تدرج اسم الفنان تامر حسني وإنجازه حتى تلك اللحظة، لأنها ما زالت تعترف بالرقم القديم والذي تم تحقيقه في السعودية عام 2017.