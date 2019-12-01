تبرع بمقتنياته في الإمارات.. تامر حسني يحصد جائزة أكثر فنان مؤثر في العالم

قرر الفنان المصري تامر حسني، المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ48 المقرر، غدًا الإثنين، من خلال التبرع بمقتنياته الفنية في معرض خيري.

وكشف تامر حسني، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن إدارة ”مارينا مول“ في أبو ظبي خاطبته بدعوة رسمية لحضور احتفالية خاصة يتسلم من خلالها جائزة أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.

وقال البيان إن إدارة المول وجهت دعوة رسمية لحكام ”غينيس ريكورد“ لحضور الاحتفالية المقررة إقامتها يوم 6 كانون أول/ديسمبر الجاري، لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياة تامر حسني، وحصوله على جائزة موثقة من ”البيج أبل أوورد“ كونه أشمل فنان في العالم.

وأشار البيان إلى أن منح هذه الجائزة للفنان تامر حسني يأتي لكونه الوحيد عالميًا الذي غنّى، ومثّل، وكتبَ، ولحَّن، وألَّف قصصًا لأفلامه، إضافة إلى قيامه بالإنتاج، ومؤخرًا بالإخراج، ولذلك فقد جمع بين أكثر من 7 مواهب.

ونوّه البيان إلى أن النجم تامر حسني، سيشارك في الاحتفالية بمعرض خيري يتبرع فيه بمقتنياته الفنية من أشهر أعماله، على أن يُقام مزاد خيري هو الأهم والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، سيخصص ريعه لخدمة الطفولة العربية.

ويتضمن المعرض أشهر المقتنيات، وهي: الغيتار الذي استخدمه في فيلم ”عمر وسلمى“، وسترة الضابط من فيلمه الأخير ”البدلة“، وأشهر ملابس باقي أفلامه التي جسدها عبر مشواره الفني، إضافة إلى مقتنيات في برنامج ”ذا فويس“، وأشهر حفلاته التي غنّى فيها، والبدلة الشهيرة التي ارتداها عند تتويجه ببصمة هوليوود كأول عربي في التاريخ.

وأشار البيان إلى أن الجائزة جاءت بعد فوز تامر حسني بتصويت الجماهير العربية، وسكان الإمارات، بأنه الأكثر تأثيرًا، إذ كان آخر رقم قياسي من نصيب النجم الأمريكي روبرت داوني، بطل سلسلة أفلام ”آيرون مان“ و“أڤينغيرز“، وبعده كان من نصيب إحدى أكبر جامعات العالم.

وأردف البيان أن تامر حسني سيفاجئ الجمهور بتوجيه التحية إلى شعب الإمارات وجمهوره في جميع أنحاء العالم، من خلال عمل فني ، حيث قام بتأليف وتلحين أغنية جديدة بمناسبة عام التسامح.

وأعرب الفنان المصري في بيانه عن سعادته البالغة، باستضافة الإمارات لهذا العمل الخيري ومشاركته فيه، خاصًة أنه موجّه للطفولة العربية.

على صعيد آخر، هنأت شركة ”روتانا“ التي تتبنى إنتاج أعمال تامر حسني الفنية، الفنان المصري على هذا الترشح، وقالت عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“:“كل التوفيق والدعم لنجم الجيل تامر حسني لترشحه لأهم الجوائز العالمية (غينيس ريكورد) كأفضل فنان مؤثر بالعالم المقررة إقامتها يوم 6 ديسمبر في أبو ظبي“.

كل التوفيق والدعم لنجم الجيل #تامر_حسني لترشحه لأهم الجوائز العالمية

"جينيس ريكورد" كأفضل فنان مؤثر بالعالم ???? المقرر اقامتها يوم ٦ ديسمبر في ابو ظبي@tamerhosny pic.twitter.com/ORxkOfTfDq — ????Rotana Music (@RotanaMusic) December 1, 2019

يُذكر أن الفنان تامر حسني ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد ”الفلوس“، ويشارك في الفيلم الفنانان خالد الصاوي وزينة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، ومن المقرر طرحه في موسم رأس السنة المقبل.