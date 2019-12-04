الملكة إليزابيث تستقبل قادة حلف الناتو قبل اجتماعهم

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية قادة حلف شمال الأطلسي زوال يوم الثلاثاء 3 ديسمبر بقصر باكنغهام بالاس، برفقة ولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر.

وحضرت الملكة شخصيا حفل الاستقبال ، مكذبة بذلك شائعة وفاتها التي انتشرت في الأيام الأخيرة، كما التقطت صورة جماعية للتاريخ وسط ضيوفها.

وفيما بدت أجواء الاستقبال عادية وهادئة ، كان عدد كبير من المحتجين أمام بوابة القصر ، يرفعون شعارات مناهضة للرئيس التركي ”رجب طيب اردوغان“ بسبب غزوه لسوريا، وللرئيس الأمريكي ”دونالد ترامب“ لمواقفه العنصرية في نظرهم ، ولانتقاده النظام الصحي في المملكة المتحدة.

وذكر موقع ”هافينتون بوست“، أن الرئيس الفرنسي ”ايمانويل ماكرون“ ونظيره الأمريكي ، عقدا قبل الاستقبال الملكي ، لقاء ثنائيا طغى عليه التوتر.

وستنطلق رسميا أشغال القمة السبعين لقادة بلدان حلف شمال الأطلسي ، يوم الأربعاء 4 ديسمبر في نادي ”واتفورد“ الفاخر للغولف في ضواحي لندن، واهم المواضيع التي تشغل بال المؤتمرين في هذه القمة ، التصاعد القوي للصين ، وعسكرة الفضاء و العلاقات الصعبة مع روسيا حسب نفس المصدر.