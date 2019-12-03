توفّى اليوم الثلاثاء، الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد أيام قليلة على عودته من العاصمة السعودية الرياض؛ حيث أحيا حفلًا فنيًّا ضمن فعاليات ”موسم الرياض“.

وكشفت مصادر لـ ”إرم نيوز“ أن الفنان المصري تعرَّض لالتهاب رئوي حاد عقب عودته من العاصمة السعودية؛ دخل على إثره مستشفى المعادي العسكري في القاهرة، حيث ظل به حتى الإعلان عن وفاته، صباح الثلاثاء.

سبب وفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم #شعبولا تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠١٩

وكان نجل شعبان الأصغر عدوية، قال في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، خلال اتصال هاتفي اليوم: ”أبويا مات“.

وظهر المطرب المصري الشعبي في حفلة غنائية في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، قبل أيام، جالسًا على كرسي متحرك، إذ أثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك.