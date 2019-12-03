الإعلامي الكويتي فهد العليوة يكشف للمرة الأولى حقيقة زواجه من شجون الهاجري (فيديو)

كشف الإعلامي الكويتي فهد العليوة، للمرة الأولى، حقيقة زواجه من مواطنته الفنانة شجون الهاجري، وذلك بعد تداول الأمر على نطاق واسع خلال الفترة الماضية، موضحًا أن شجون بالنسبة له مثل شقيقته وأنه لم يقم بخطبتها.

وقال فهد العليوة، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج ”عالسيف“ الذي يعرض عبر فضائية atv الكويت، إنه لم يتحدث معها في أمر زواجهما حتى الآن، مردفًا: ”مو طابخينها والله شجون أخت والكلام هذا يطلع وايد، طلع على علاقتي بشجون وطلع على أسيل عمران“.

واستطرد الإعلامي والكاتب الكويتي قائلًا: ”يمكن علاقتنا عشان بينت حق الناس كربع وعلاقة قوية وأنا أعرف شجون من 2007 وعلاقتي بشجون كنا ربع وإخوان فعلًا والناس اللي بتطول في الأمر، وصرحت في مرة إني تمنيت خطبة شجون مرة في 2009 ولم يحدث نصيب وصار في كلام من وقتها“.

وبشأن تقييمه للفنانة شجون الهاجري، قال العليوة: ”رأيتها في كواليس الأعمال الفنية وتستطيع أن تلبس الشخصية وأي كاتب يتمنى يكون وياه فنان بهالحرفية والإخلاص“، مردفًا أن ”أي كاتب أو مخرج يتمنى أن يعمل مع فنان يفهم ما يريده“.

وأردف: ”العملية الفنية متبادلة، وشجون نجمة اليوم والواحد يتمنى العمل معها لأن وجودها واسمها في العمل يكبره، وشجون في جيلها رقم واحد“.

وكانت قد أثارت مجموعة من الصور الجديدة ظهرت فيها الفنانة الكويتية شجون الهاجري، برفقة الإعلامي الكويتي فهد العليوة، جدلًا واسعًا بعد تداولها خاصة أن ما احتوته من كلمات جعل البعض يفسر الأمر بأنهما تزوجا.

ونشرت وقتها شجون الهاجري صورة جمعتهما سويًا وذلك عبر حسابها على ”إنستغرام“، مستخدمة خاصية ”الاستوري“، قائلة له: ”احتويني“، مضمنة إياها رموزًا تعبيرية لقلوب، وما أثار الجدل هو إعادة فهد العليوة نشر الصورة عبر صفحته الخاصة، مرفقًا معها تعليقًا قال فيه: ”القلب بيتك“.

يذكر أن الهاجري هي فنانة كويتية قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها مسلسلها ”سامحني خطيت“، والذي تم عرضه العام الماضي على قناة MBC، وشاركها في بطولته كل من عبدالله بوشهري، ومشاري البلام، وجاسم النبهان، ومحمد المسلم، ونجوم آخرون، وهو من تأليف سحاب وإخراج عيسى ذياب.