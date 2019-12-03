 الأمير البريطاني وليام يقضي يومه في خيمة تقليدية بالكويت (صور وفيديو)‎ – إرم نيوز‬‎

الأمير البريطاني وليام يقضي يومه في خيمة تقليدية بالكويت (صور وفيديو)‎

الأمير البريطاني وليام يقضي يومه في خيمة تقليدية بالكويت (صور وفيديو)‎

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

عاش الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج، يوماً تراثياً بدوياً داخل إحدى الخيم بصحراء الكويت، التي يتواجد فيها منذ مساء الأحد، بزيارة رسمية تم الإعلان عنها في وقت سابق.

والتقى الأمير وليام بعدد من الشبان الكويتيين في الخيمة التراثية من طلبة الجامعات ورواد الأعمال للتعرف على الثقافة الريفية في الكويت عن قرب، ضمن سلسلة زيارات لعدة أماكن ومعالم هامة في البلد الخليجي.

وظهر الأمير برفقة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، داخل الخيمة للتعرف على بعض المظاهر التراثية فضلاً عن استقباله بالرقصات التقليدية وجلوسه خارج الخيمة بالقرب من النار في مظهر تقليدي اعتاده الكويتيون الذين يقضون أشهراً في الصحراء.

وقبل أن ينضم الأمير وليام إلى الشباب الكويتيين في الخيمة التقليدية، توَجه إلى محمية الجهراء الطبيعية للاطلاع على ما تحتويه هذه المحمية، وشاهد بعضاً من 300 نوع من الطيور، إضافة إلى زيارته لمركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي.

والتقى الأمير وليام بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أقام بدوره مأدبة غداء في قصر بيان، على شرف الأمير وليام والوفد الرسمي المرافق له، بتواجد عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

ووصل الأمير وليام مساء الأحد، إلى الكويت، في زيارة رسمية هي الأولى له، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة من بينها التعليم والبيئة والدفاع.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الكويت
بريطانيا
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث