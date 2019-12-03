الأمير البريطاني وليام يقضي يومه في خيمة تقليدية بالكويت (صور وفيديو)‎

عاش الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج، يوماً تراثياً بدوياً داخل إحدى الخيم بصحراء الكويت، التي يتواجد فيها منذ مساء الأحد، بزيارة رسمية تم الإعلان عنها في وقت سابق.

والتقى الأمير وليام بعدد من الشبان الكويتيين في الخيمة التراثية من طلبة الجامعات ورواد الأعمال للتعرف على الثقافة الريفية في الكويت عن قرب، ضمن سلسلة زيارات لعدة أماكن ومعالم هامة في البلد الخليجي.

وظهر الأمير برفقة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، داخل الخيمة للتعرف على بعض المظاهر التراثية فضلاً عن استقباله بالرقصات التقليدية وجلوسه خارج الخيمة بالقرب من النار في مظهر تقليدي اعتاده الكويتيون الذين يقضون أشهراً في الصحراء.

استقبل سعادة الشيخ #عبدالله_الاحمد مدير عام #الهيئة_العامة_للبيئة في #محمية_الجهراء صاحب السمو الملكي الأمير ويليام دوق كامبيدج ومعالي الشيخ محمد الصباح نائب وزير شؤون الديوان الاميري حيث اطلع على ماتحتويه المحميه من حياه فطرية وذلك لتعزيز التعاون ما بين البلدين في مجال #البيئة pic.twitter.com/aOydoEHQFu — الهيئة العامة للبيئة (@EPA_KW) December 2, 2019

وقبل أن ينضم الأمير وليام إلى الشباب الكويتيين في الخيمة التقليدية، توَجه إلى محمية الجهراء الطبيعية للاطلاع على ما تحتويه هذه المحمية، وشاهد بعضاً من 300 نوع من الطيور، إضافة إلى زيارته لمركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي.

والتقى الأمير وليام بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أقام بدوره مأدبة غداء في قصر بيان، على شرف الأمير وليام والوفد الرسمي المرافق له، بتواجد عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

ووصل الأمير وليام مساء الأحد، إلى الكويت، في زيارة رسمية هي الأولى له، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة من بينها التعليم والبيئة والدفاع.