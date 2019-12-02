 فجر السعيد تشن هجومًا حادًا على مريم الكعبي دفاعًا عن أحلام‎ – إرم نيوز‬‎

فجر السعيد تشن هجومًا حادًا على مريم الكعبي دفاعًا عن أحلام‎

فجر السعيد تشن هجومًا حادًا على مريم الكعبي دفاعًا عن أحلام‎

المصدر: عوض محمد - إرم نيوز

شنت الإعلامية الكويتية  فجر السعيد، هجومًا حادًا على الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، بعد مهاجمة الأخيرة للفنانة أحلام.

وكانت الكعبي قد قالت في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي بتويتر، ‏“شيرين وأحلام وعشرات الأسماء الفنية المشهورة فنانون لا يمكن تصنيفهم كقوة ناعمة لأن تأثيرهم سيىء جدًا، إنهم مثال حي على تهميش الثقافة وتكريس التسطيح والاهتمام بالشكليات دون المضمون، ومن يدافعون عنهم بجهل يدعمون التأثير السلبي الذي يقمن به والذي جعلنا نتناسى قيمة القوة الناعمة“، على حد قولها.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة، وكان على رأسهم فجر السعيد والتي انتقدت ”الزج“ بأحلام في موضوع شيرين قائلة: ‏“تبين تنتقدين ‎شيرين انتقديها شكو رازه اسم أحلام بالموضوع ؟!!!! مو معقول كرهك لأحلام مسيطر عليك لدرجة ماتقدرين تنتقدين أحد إلا ولازم اسم أحلام بالنص ترا أحلام نجمة النجوم غصبن عليك“.

وكانت شيرين، قد أثارت الجدل بهجومها على النساء، بوصفها إياهن بالعوانس، حيث قالت خلال حفلها بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية: ”المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس“.

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