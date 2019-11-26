أحلام: اتخذت قراري ألا أتصالح مع أصالة (فيديو)‎

أنهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الجدل الدائر حول تصالحها مع الفنانة السورية أصالة نصري، لاسيما بعد أن تحدث الكثيرون بشأن تدخل صديقاتهما المقربات للصلح بينهما.

وقالت أحلام، خلال تصريحات تلفزيونية، إنها لن تتصالح مع أصالة، واضعًة بذلك حدًا نهائيًا لإغلاق الحديث بشأن هذا الأمر، مبينًة:“لا مجال للصلح مع هذه الإنسانة نهائيًا، أنا خلاص اتخذت قراري، وسُعدت كثيرًا برد نوال حبيبتي التي أبدت عدم رغبتها في التدخل للصلح بيننا“.

وأبدت ”أحلام“ استغرابها من حديث البعض عن توسط أحد الفنانين للصلح بينها وبين أصالة، حيث قالت:“أنا مش عارفة الناس إللي بتطلب من مقربات لي التدخل للصلح، وما بعرف ليه الناس بتقول لنوال وغيرها إنه صالحيهما“، مردفة:“قررت إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي“.

وعن ردّ نوال الكويتية بعدما طُولبت بالتدخل، قالت أحلام:“هي أحلا شيء قالته إنها ما بتدخل، ومع احترامي للجميع أنا مبسوطة كثيرًا من رد نوال حبيبتي، لأن نوال تعرف كمان أنا شو في داخلي“.

وطالبت أحلام أن يتركها الجميع في حالها، متمنية أن يصلح الله حال الجميع، متابعة:“أنا بدي أعيش لفني وجمهوري، وما بدي أدخل في مهاترات مع أحد، ورجاء هذا الموضوع بدي أقفله نهائيًا، وما حدا يتدخل بيني وبين أي حد ثاني“.

يُذكر أن الخلافات بين أحلام وأصالة بدأت تزامنًا مع الأزمة الصحية التي تعرضت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث قامت أحلام بعمل بلوك لأصالة عبر ”تويتر“، وبعدها بدأت الخلافات تتصاعد عبر المنابر الإعلامية.