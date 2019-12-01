نوال الزغبي تكشف عن موعد حفلها الغنائي في السعودية

قالت المطربة اللبنانية نوال الزغبي إنها ستحيي حفلًا غنائيًا على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية، يوم 5 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض الترفيهي.

وأعلنت نوال عن الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ونشرت البوستر الدعائي للحفل الذي سيشاركها فيه الفنانة المصرية أنغام والفنان العراقي وليد الشامي.

وبدأت اللجنة المنظمة عبر صفحتها الشخصية على تويتر بالإعلان عن حجز تذاكر حفل نوال في موسم الرياض 2019 المقرر إقامته يوم الخميس 5 ديسمبر 2019، على مسرح أبو بكر سالم.