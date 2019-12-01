”خليجي 24“: كومان مدرب عُمان يحذر لاعبيه من التراجع أمام منتخب السعودية

حذر إرفين كومان، مدرب عُمان، فريقه من اللعب أمام السعودية في كأس الخليج لكرة القدم، غدا الاثنين، بالطريقة نفسها التي لعب بها خلال الشوط الثاني في فوزه على الكويت إذا أراد التأهل للدور قبل النهائي.

واستهل المنتخب العُماني حامل اللقب، الذي يملك أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، مشواره في البطولة المقامة في قطر بالتعادل بدون أهداف مع البحرين قبل أن يهزم الكويت 2-1 أمس السبت.

وقدمت عُمان، التي تحتاج إلى نقطة واحدة لبلوغ الدور قبل النهائي، أداء قويا في الشوط الأول ضد الكويت وسجلت هدفين من ركلتي جزاء عن طريق المهاجم عبد العزيز المقبالي، لكن التراجع في الشوط الثاني سمح للمنتخب الكويتي بتقليص الفارق والاقتراب من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة.

وأبلغ كومان الصحفيين، اليوم الأحد: ”إذا شاهدتم الشوط الأول أمس.. نحن نريد اللعب بهذه الطريقة لكن غدا سيكون المنافس مختلفا وربما يتحكم في مجريات اللعب.

”يجب أن نلعب بشكل أفضل من الشوط الثاني (أمام الكويت) لأننا إذا لعبنا بهذه الطريقة سنفشل، وسيحصل المنتخب السعودي على مساحة.. وهم في غاية الثقة والكرة معهم وأنا استمتعت بأدائهم“.

وأضاف: ”نحب الهجوم لكن في بعض الأحيان بدلا من أن نلعب للأمام بسرعة نمرر الكرة بعرض الملعب، ومنحنا بذلك منتخب الكويت طاقة إضافية للعب وإذا فعلنا ذلك أمام السعوديين سيجهزون علينا“.

وأكد المدرب الهولندي، وهو الأخ الأكبر لرونالد كومان مدرب منتخب هولندا، أنه يحاول غرس أسلوب تمرير الكرة في لاعبي عُمان ”ليصبحوا لاعبين دوليين جيدين“.

وقال كومان، مدرب المجر السابق: ”أحب أسلوب التمرير لأن هو الأفضل، لكن رأيتم أمس أيضا أن اللاعبين عندما يحل بهم بعض الإرهاق يحتفظون بالكرة بدلا من التمرير.

”نحاول تعليمهم دائما تمرير الكرة لكن ربما هم معتادون على ذلك في أنديتهم، لكن إذا لعبنا بهذه الطريقة على المستوى الدولي في كأس الخليج سنتعرض للقتل“.

وتابع: ”رأينا ذلك أمس وعلينا تحسين هذا الجانب وإلا سيكون الأمر في غاية الصعوبة وستذهب الكرة إلى المنافس. نضغط على اللاعبين ليتعلموا ذلك لأن هذا هو ما يحتاجونه“.

وأبدى المدرب، الذي قاد عمان لتحقيق أربعة انتصارات في خمس مباريات بتصفيات كأس العالم عقب توليه المسؤولية في فبراير شباط خلفا لمواطنه الراحل بيم فيربيك، ثقته في قدرة فريقه على مواجهة المنتخب السعودي الأكثر خبرة رغم اللعب بعد يومين فقط من لقاء الكويت.

وقال: ”نعرف ما علينا فعله. لدينا العديد من اللاعبين في تشكيلتنا لعبوا بالفعل العديد من المباريات في أيام متقاربة مع المنتخب العسكري، ولذلك هناك لاعبون معتادون على اللعب في وجود يوم راحة واحد فقط.

”المنتخب السعودي يمتلك خبرة أكبر في خوض مثل هذه المباريات وأنا أتفهم ذلك.. أهم شيء ألا نجعل الأمر صعبا جدا، نعرف كيف نريد أن نلعب وفي بعض الأحيان نلعب بهذه الطريقة أو تلك لكن بشكل عام نعرف الطريقة التي نريد اللعب بها“.

وأضاف: ”إذا نجحنا في إظهار روح الفريق نفسها مثل أمس فأنا في غاية الثقة (أننا سنتأهل). لكن مرة أخرى الأمر سيكون أنه من الصعب أن نحصل على مستوى الطاقة نفسه“.