”بيت ديفيدسون“ يجبر معجبيه على توقيع اتفاق بمليون دولار لعدم تسريب نكاته     

يبدو أن ”بيت ديفيدسون“ النجم الكوميدي وبطل البرنامج الأشهر في العالم ”ساترداي نايت لايف“، قلق جدًا بشأن تسريب النكات الجديدة التي طرحها في عرضه ليلة أمس، لذا أقدم على حيلة غريبة ليضمن عدم تسريب عروضه من قبل جمهوره.

واتخذ ديفيدسون إجراءً استثنائيًا، حيث طلب من جمهوره التوقيع على اتفاقية، تتضمن عدم تسريب النكات الخاصة به قبل العرض المرتقب بقيمة مليون دولار، وفقًا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ففي الأسبوع الماضي وقبل ساعات من عرض ديفيدسون في 27 نوفمبر، على مسرح سيدني جولدشتاين في سان فرانسيسكو، وبحسب أحد الحضور من حاملي تذاكر الحفل، أرسل فريق ديفيدسون رسالة عبر البريد الإلكتروني؛ لإبلاغ الجمهور بشرط التوقيع على هذا الاتفاق لحضور الحفل قبل ساعات من إطلاقه.

كما اتُخذت تدابير احترازية؛ بغرض منع الحضور من الاحتفاظ بهواتفهم المحمولة، وتركها في حقائب مخصصة لها، بحسب النظام المتبع في ساحات العرض الخالية من الهواتف، وسيحظر حمل الهواتف المحمولة والكاميرات وأي أجهزة تسجيل أخرى.

تسببت الهواتف المحملة ذات الكاميرات عالية التقنية والجودة، في تسريب الحفلات والأغاني والعروض السينمائية الحصرية، ما أثر بالسلب على حقوق النشر وخفض بشكل كبير من عوائد الحفلات، وما يجنيه الفنانون من أرباح لتذهب جميعها أدراج الرياح، بعد نشرها في دقائق معدودة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ذلك الأمر دعا الشركات والقائمين على صناعة الموسيقى والفنون، لإبرام وثيقة تسمى NDA وتشير إلى الأحرف الأولى من وثيقة عدم الكشف والتسريب، وتتضمن في بنودها حظر إبداء الانتقادات أو الآراء المضللة والكاذبة من قبل الجمهور، وإجراء أي مقابلات أثناء الحفلات، وعدم نشر أي تفاصيل عن العروض على المواقع المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام أو أي مواقع تنشأ فيما بعد لهذا الغرض.

ويشترط بيت دفع مبلغ مليون دولار له، لمن يخالف هذه القواعد والشروط المبرمة في الاتفاقية، ويأتي تصرف بيت للحفاظ على النكات الخاصة به، وعدم تسريبها أو ورودها في الأفلام أو المواقع، ولن يسمح حتى للحضور بالتعليق أو الانتقاد لجودة المحتوى الذي يقدمه.

تتميز عروض ”ديفيدسون“ بالجرأة والاختلاف، وهو ما يجعله يسعى للحفاظ على خصوصيته الفنية سواء في عروض ساترداي نايت لايف، أو في خطوته المقبلة بمشاركته في الفيلم القادم King Of Staten Island والمزمع عرضه في يونيو 2020.

استخدام ديفيسون لهذه الطريقة لحماية فنه، بإجبار الجمهور الراغب في حضور حفلاته، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، كان قد استخدمها من قبل خلال الاسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي، على مسارح فاريستي في مينيابوليس ومينيسوتا، ثم عاد واستخدمها مرة أخرى أمس قبل عرضه على مسرح فيك في شيكاغو.