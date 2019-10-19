وفاة الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض‎

توفي الفنان الكوميدي الليبي، صالح الأبيض، مساء السبت، عن عمر ناهز 58 عاما، بعض صراع طويل مع المرض في أحد مستشفيات تونس.

وأعلنت عدد من الصحف الليبية خبر الوفاة وضجت مواقع التواصل الاجتماعي برحيل الفنان، معبرين عن حزنهم الشديد على وفاته.

ويعتبر الأبيض من أشهر الفنانين في ليبيا، حيث قدم الكثير من الأعمال الكوميدية خلال الفترة الماضية، وقد زادت شهرته في عام 2006 الماضي من خلال عدة أعمال فنية مميزة، من أشهرها مسلسل ”الطيب درويش والمحطة“، إضافة إلى مسرحية ”كوشي ياكوشة“.

وتعدت أعمال الأبيض مجال المسلسلات والمسرحيات إلى البرامج الكوميدية المنوعة والموسمية، وتحديدا الرمضانية ومنها (الطايح مرفوع، والمعنقر، وأبيض شو، والمحطة 2013).