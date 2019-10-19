تونس.. النهضة تهدد بإعادة الانتخابات وسط تفاقم أزمة تشكيل الحكومة

هدّدت قيادات بحركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس بإعادة الانتخابات التشريعية حال فشل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة لا سيما في ظل مواصلة بعض الأحزاب رفض التحالف معها بهذا الخصوص.

وقالت القيادية في حركة ”النهضة“ يمينة الزغلامي مساء السبت، أن إعادة الانتخابات التشريعية قائمة في صورة الإخفاق في تشكيل الحكومة الموجودة.

وأضافت الزغلامي في تصريح لإذاعة ”جوهرة“ المحلية خلال انعقاد مجلس شورى الحركة مساء السبت إنّ ”هناك مسؤولية وطنية وجماعية لا بد أن نتحملها جميعا لكن المسألة واضحة إذا لم نتوفق في تشكيل الحكومة نذهب إلى انتخابات أخرى“، معتبرة أن إعادة الانتخابات ستكون لها كلفة مالية وسياسية، لكن هذا ما ينص عليه الدستور“ وفق تعبيرها.

ودعت القيادية بالحركة جميع السياسيين إلى تحمّل المسؤولية، مشيرة إلى أنه ”من غير المعقول إعلان بعض الأحزاب اصطفافها في المعارضة مباشرة اثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية“ معتبرة أن ”كرسي المعارضة مريح“ وفق وصفها.

ومن جانبه قال النائب بكتلة حركة النهضة ناجي الجمل في تدوينة نشرها بصفحته على ”فيسبوك“ إنّ ”إعادة الانتخابات أقل كلفة على تونس من خمس سنوات عجاف“ وفق تعبيره.

وكان القيادي في حركة النهضة فتحي العيادي كان قد أكد أمس الأول أن حركة النهضة ستعرض على الأحزاب والمنظمات برنامجا دقيقا مستمدا من الثورة، فمن شاء الالتحاق بها فله ذلك ومن أراد الالتحاق بالمعارضة فله ذلك مضيفا أن ”النهضة“ لا تخشى إعادة الانتخابات في حال اقتضى الأمر ذلك مشددا على أن إعادة الانتخابات ستمنح شرعية أكبر للحركة على حد قوله.