مهرجان مراكش السينمائي يستحضر ذكرى الممثلة الراحلة أمينة رشيد

خصص مهرجان مراكش السينمائي الدولي ، الدقائق الأولى من حفله الافتتاحي مساء الجمعة ، لإحياء ذكرى الفنانة المغربية الراحلة أمينة رشيد ، التي تعتبر وزميلتها حبيبة المذكوري ، أول سيدتين تحترفان التمثيل في المغرب.

وقد تركت إدارة المهرجان كرسيين فارغين في الصف الأول يحملان اسمها واسم زوجها الكاتب الراحل عبد الله شقرون ، وفاء لذكراهما واعترافا بما قدماه للفن المغربي، كما أنهما كانا ضيوفا على المهرجان في عدة دورات.

وسبق الحفل الافتتاحي استعراض النجوم لأناقتهم على السجاد الأحمر ، وبينهم النجمة المصرية الهام شاهين ، التي دعت الجمهور لحضور فيلمها ”يوم للستات“ بكثافة خلال عرضه بساحة جامع لفنا.

وكدا الممثلة و المنتجة المصرية بشرى، التي اثنت على خاصية التواصل المباشر بين الفنانين و جمهور المهرجان المصطف على جنبات السجادة الحمراء.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض نبذة عن الأفلام ال 14 المتنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان، بينها خمسة من إخراج سيدات، وتتوزع على أنحاء من العالم ،فثلاثة أفلام أوروبية،وفيلمين من أمريكا اللاتينية ، وفيلم أمريكي وآخر أسترالي، وثلاثة أفلام آسيوية،إضافة إلى أربعة أشرطة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعرف حضور الحفل على أعضاء لجنة التحكيم التي تترأسها الممثلة الاسكتلندية ”تيلدا سوينتون“، وهم :البريطانية ”أندريانا أرنولد“، والمغربي ”على الصافي“، والفرنسيتين ”ريبيكا زلوتوفسكي“و“كيارا ماسترواني“، والبرازيلي ”كليبر مندونسا فيليو“، و الاسترالي ”ديفيد ميشود“، والسويدي ”ميكائيل بيرسبراندت“، والأفغاني ”عتيق رحيمي“. وكذا الفرنسية

واختارت اللجنة المنظمة الفيلم الأمريكي ”السكاكين المشحوذة“ للمخرج ريان جونسون، ليكون هو فيلم الافتتاح للدورة 18، والسينما الاسترالية كضيف شرف عليها.

وينتظر أن يشهد المهرجان الممتد إلى غاية 7ديسمبر الجاري، عرض ما مجموعه 98 فيلما طويلا يمثل 34 دولة،موزعة على مختلف الفقرات ، وأن تعكس الأفلام المعروضة ”حس التنوع والإبداع في الإنتاج السينمائي الدولي“ حسب المنظمين.