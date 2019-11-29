المغرب يلوّح بإلغاء اتفاق التبادل الحر مع تركيا

لوّح وزير التجارة والصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي، يوم الخميس، بإمكانية إلغاء التبادل الحر مع تركيا، بسبب انعكاساته السلبية على المقاولات المغربية واقتصاد المملكة بشكل عام.

وأكد المسؤول المغربي في لقاء جمعه مع نظيرته التركية روهصار بكجان، على هامش اجتماع الدورة الـ34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، أن التبادل الحر بين البلدين تسبب في تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا.

وشدد المسؤول الحكومي على ”ضرورة إعادة التوازن لهذا الوضع حتى لا يكون المغرب مضطرًا لإعادة النظر في هذا الاتفاق بشكل كلي“.

ووجه برلمانيون مغاربة في مجلس النواب، في وقت سابق من هذا الشهر، اتهامات لتركيا بـ“وضع عراقيل أمام الصادرات المغربية، وهي عراقيل غير جمركية للاستفادة غير المنصفة من الاتفاق لصالح الجانب التركي“.

ويطالب عدد من الخبراء الاقتصاديين في المغرب بمراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا؛ بسبب ارتفاع العجز التجاري للمغرب بشكل كبير، حيث انتقل من 4,4 مليار درهم عام 2006، إلى 16 مليار درهم في 2018.