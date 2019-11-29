قائمة الفائزين بجوائز الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

انتهت فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2019، والتي أسفرت عن تكريم العديد من الفنانين وصنّاع السينما، والإعلان عن الفائزين بالجوائز بحسب اختيار لجان التحكيم بالدورة الحالية.

واستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حفل ختام المهرجان، وسط حضور العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، إضافة إلى العديد من النجوم العالميين.

وكشف حفل الختام عن الفائزين بجوائز المسابقات الرسمية الأربع، وهي: المسابقة الدولية، ومسابقتا آفاق السينما العربية وأسبوع النقاد، ومسابقة سينما الغد.

وتنافس على جائزة المسابقة الدولية 15 فيلمًا، بينها الفيلم المصري ”احكيلي“، للمخرجة ماريان خوري، وتتضمن جوائزها الهرم الذهبي، والفضي، والبرونزي، وجائزتي أفضل ممثل وممثلة.

أما مسابقة أسبوع النقاد، فتنافس فيها 7 أفلام دولية، بينما نافس 20 فيلمًا على جائزة سينما الغد.

وكرمت الدورة الحالية، مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.

بينما استطاع فيلم ”لم أعد هنا“ الفوز بجائزة الهرم الذهبي.

وترصد ”إرم نيوز“ قائمة جوائز الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي:

ذهبت جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان لفيلم ”بيك نعيش“ إخراج مهدي برصاوي – إنتاج تونسي فرنسي لبناني-، والذي فاز أيضًا بجائزة صلاح أبو سيف – مسابقة آفاق السينما العربية، وجائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار.

أما جائزة لجنة التحكيم فقد ذهبت لفيلم ”سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري“ إخراج جابرييل أبرانتيس- البرتغال فرنسا – مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

ونال جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، فيلم ”أمبيانس“ إخراج وسام الجعفري – فلسطين- المنافس في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

بث مباشر – انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 بدار الأوبرا المصرية#CIFF41 تم النشر بواسطة ‏‎dmc TV‎‏ في الجمعة، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩

فيما حصد فيلم ”اعتقال“ للمخرج أندريه كون- رومانيا- جائزة مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بينما ذهبت جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم ”أرض الرماد“ إخراج صوفيا كيروس أوبيدا – كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين – مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

وحصد فيلم ”بيروت المحطة الأخيرة“ إخراج إيلي كمال- لبنان، الإمارات- مسابقة آفاق السينما العربية جائزة أحسن فيلم غير روائي.

وذهبت جائزة أحسن أداء تمثيلي للممثل على ثامر، عن فيلم ”شارع حيفا“ إخراج مهند حيال – العراق- مسابقة آفاق السينما العربية.

وحصد جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم، لـ“شارع حيفا“ إخراج مهند حيال – العراق- مسابقة آفاق السينما العربية.

وحصل فيلم ”أبناء الدنمارك“ إخراج علاوي سليم- الدنمارك على جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية ”فيبريسي“.

أما جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولار فنالها الفيلم المصري ”احكيلي“ إخراج ماريان خوري- مصر.

كما ذهبت جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني لفيلم ”مينداناو“ إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية.

أما جائزة أحسن ممثلة فذهبت للفنانة جودي ان سانتوس عن فيلم ”مينداناو“ إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية.

ونال جائزة أحسن ممثل الفنان خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم ”أنا لم أعد هنا“ إخراج فرناندو فرياس – المكسيك، والولايات المتحدة- المسابقة الدولية.

واقتنص فيلم ”بين الجنة والأرض“ إخراج نجوى نجار- فلسطين، آيسلندا، لوكسمبورج- المسابقة الدولية جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وذهبت جائزة الهرم البرونزي مناصفة لفيلم ”نوع خاص من الهدوء“ إخراج ميكال هوجينور- التشيك، وهولندا، ولاتفيا- المسابقة الدولية، وفيلم ”الحائط الرابع“ إخراج جانج تشونج، جانج بو- الصين- المسابقة الدولية.

في حيث ذهبت جائزة الهرم الفضي لفيلم ”شبح مدار“ إخراج باس ديفوس- بلجيكا المسابقة الدولية، أما جائزة الهرم الذهبي فنالها فيلم ”أنا لم أعد هنا“ إخراج فرناندو فرياس – المكسيك، والولايات المتحدة، – المسابقة الدولية.

يُذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعد من الدورات الاستثنائية، حيث شهدت عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.