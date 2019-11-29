فيلم ”احكيلي“ يحصد جائزة الجمهور بمهرجان القاهرة السينمائي‎

حصد الفيلم المصري التسجيلي ”احكيلي“ للمخرجة ماريان خوري، جائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد المصري والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتُمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية، وذلك خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ41.

وصعدت المخرجة ماريان خوري، على المسرح لتسلم الجائزة وأعربت عن اندهاشها من حصول فيلم تسجيلي على جائزة الجمهور، مطالبًة الجميع بأن يكتب ويتمرد على كل شيء كما فعلت.

وأضافت ماريان خوري، قائلًة:“أهدي الجائزة لكل سيدة، وكل واحد نفسه يتكلم عن اللي جواه وعن حكايته، أنا سعيدة جدًا إني كسبت جائزة الجمهور، فهي تعني الكثير لي“.

واستطاع الفيلم المصري ”احكيلي“ أن يُثير جدلًا واسعًا في مصر، وحظي الفيلم باستقبال حميم من الجمهور والنقاد خلال عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأخذ خطًا بتسجيل الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين خال المخرجة من خلال حوارات نادرة سجلتها معه ماريان في الماضي، يتحدث فيها بحرية أكبر عن عائلته وعن تناوله لأفرادها في أفلامه التي حمل بعضها صبغة السيرة الذاتية.

وعلى مدى 98 دقيقة، يسرد أفراد من أجيال متعاقبة في العائلة ذكرياتهم مع الجدة ماريكا والأم إيريس، ويرسمون ملامحهما بالكلمات، ثم يأتي الدور الأقوى للأرشيف العائلي المصور الذي ورثته الابنة ماريان من جدتها وحافظت عليه لتثري به الفيلم.

ويحمل الفيلم قدرًا كبيرًا من الصدق والمصارحة تقول معه المخرجة إنه ساعدها على ”التصالح مع أمها“ الراحلة، وبقدر الخصوصية التي تحملها تفاصيل الفيلم عن مناسبات: ميلاد، وسفر، وزواج، وموت، فإن التأمل فيها يفتح مساحة أكبر أمام كل مشاهد للتأمل في حياته الشخصية.