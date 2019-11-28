وفاة الفنان الكويتي عبدالرزاق خلف عن عمر 70 عامًا‎

توفي الفنان الكويتي عبدالرزاق خلف والشهير بـ“بورزيقة“، مساء اليوم الخميس، بمستشفى العدن في الكويت، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 70 عامًا، وذلك بحسب ما نشرت صحف محلية كويتية.

وكان الفنان عبدالرزاق خلف الملقب بـ“بورزيقه“ قد دخل أحد أجنحة مستشفى العدن قبل خضوعه لعملية جراحية خطيرة بالقلب منذ قرابة أسبوعين، أدخل بعدها العناية المركزة.

والفنان عبدالرزاق خلف بدأ مشواره الفني عام 1977 من خلال مسلسل ”الأقدار“ وشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات مثل ”عتيج الصوف“ و“فريج صويلح“ و“سليمان الطيب“ و“الملقوفة“، بالإضافة إلى مسرحية ”حامي الديار“ و“عالمكشوف“ و“البيت المسكون“.